ФОТО: Забыла штаны? Ирина Шейк прошлась по Нью-Йорку в трусах

Папарацци сняли российскую супермодель Ирину Шейк во время прогулки по Нью-Йорку. Наряд манекенщицы вызвал удивление в Сети.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время прогулки Ирина была одета в просторную толстовку, высокие сапоги и очень короткие облегающие шорты, которые больше похожи на нижнее белье. Снимки опубликовал британский таблоид Daily Mail. Читатели издания в комментариях выразили недоумение из-за выбора одежды, многие осудили 34-летнюю модель.

"Подумай о дочери", "Красиво - да, классно - нет", "Штаны забыла?", "Вы можете вывезти девушку из России, но...", - пишут комментаторы. Некоторые также предположили, что таким образом Шейк хочет привлечь внимание актера Брэдли Купера, с которым рассталась летом прошлого года после 4 лет отношений. У Купера и Шейк есть общая дочь.



