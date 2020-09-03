ФОТО: Забыла штаны? Ирина Шейк прошлась по Нью-Йорку в трусах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Папарацци сняли российскую супермодель Ирину Шейк во время прогулки по Нью-Йорку. Наряд манекенщицы вызвал удивление в Сети.

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Во время прогулки Ирина была одета в просторную толстовку, высокие сапоги и очень короткие облегающие шорты, которые больше похожи на нижнее белье. Снимки опубликовал британский таблоид Daily Mail. Читатели издания в комментариях выразили недоумение из-за выбора одежды, многие осудили 34-летнюю модель.

"Подумай о дочери", "Красиво - да, классно - нет", "Штаны забыла?", "Вы можете вывезти девушку из России, но...", - пишут комментаторы. Некоторые также предположили, что таким образом Шейк хочет привлечь внимание актера Брэдли Купера, с которым рассталась летом прошлого года после 4 лет отношений. У Купера и Шейк есть общая дочь.

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A post shared by CELEBS_IN_TOUCH 2.0 (@celebs_next) on Sep 2, 2020 at 7:26pm PDT


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