ФОТО: Залез в гардероб бывшей жены? Брэд Питт появился на красной дорожке в юбке

Брэд Питт придумал простой способ, как привлечь внимание к своему новому фильму "Быстрее пули" (Bullet Train). На премьере в Берлине он появился на красной дорожке в довольно необычном наряде: 58-летний актер выбрал для выхода коричневую юбку, пиджак в тон и розовую льняную рубашку.

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Юбка позволила рассмотреть татуировки актера на ногах - в том числе изображение носорога и черепа. Смысл этих рисунков все еще неизвестен поклонникам, да и сам актер не распространяется, что же значат эти загадочные тату. Но известно, что на руках Питта красуются инициалы его детей. Новый образ актера в необычном нараяде получил положительную реакцию поклонников, хотя они и начали тут же шутить, что Питт "залез в гардероб своей бывшей жены".

Приезд Питта в Европу совпал с присутствием в Италии Анджелины Джоли, которая находится там вместе с их общими детьми. Актриса принимает участие в сьемках нового фильма "Без крови". На мероприятиях в поддержку своего фильма Брэд буквально сиял, несмотря на то, что недавно заявлял о своей болезни. В недавнем интервью для GQ Брэд Питт признался, что страдает прозопагнозией — редким расстройством восприятия, при котором человек утрачивает способность узнавать лица.

Не так давно Брэд Питт также заявил, что его кинокарьера, вероятно, подходит к концу и он начал активно думать об уходе на пенсию. При этом он продолжает активно сниматься.