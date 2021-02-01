Украинская поп-звезда Светлана Лобода дала повод для слухов о скорой свадьбе.

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Поводом стала публикация снимка певицы, на котором можно увидеть кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце Лободы. "У меня для вас есть новость. Все подробности завтра", - подписала фотографию исполнительница.

Большинство подписчиков уверены, что таким образом она намекнула на помолвку и скорую свадьбу. Но не с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которому приписывают роман с Лободой и отцовство ее младшей дочери, а с неким состоятельным бизнесменом из Великобритании. Об очень обеспеченном возлюбленном певицы ранее в одном из интервью рассказывал бывший концертный менеджер певицы Станислав Пшеницын. Правда, его имя менеджер называть отказался.