ФОТО: Здесь была Мэрилин. Дома, где жила культовая красавица Голливуда

Самая известная блондинка Голливуда Мэрилин Монро провела свое детство, скитаясь между детскими домами и приемными семьями, но и став знаменитостью, она часто переезжала до конца своей жизни.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В августе исполнилось 60 лет со дня смерти секс-символа. В честь памятной даты TopTenRealEstateDeals.com. рассказал о домах, где когда-то жила Мэрилин Монро.

Голливудская звезда начинала свое восхождение к славе как модель в стиле пин-ап и фотомодель, и только затем сделал карьеру в кино. Став суперзвездой после сьемок в таких фильмах, как " Ниагара", "В джазе только девушки" и "Джентльмены предпочитают блондинок", она была одной из самых прибыльных актрис кинокомпании 20th Century Fox. Двадцать картин с ее участием принесли в прокате свыше 200 млн. долларов.

Монро появилась на развороте самого первого номера журнала Playboy, и у нее был неподтвержденный до сих пор роман с президентом Джоном Ф. Кеннеди. Прежде чем она умерла от передозировки барбитуратов в возрасте 36 лет, Монро оставила свой след во многих гламурных домах.

Уроженка Лос-Анджелеса Норма Джин Мортенсон, ставшая впоследствии Мэрилин Монро, росла в суровых условиях и провела детство, скитаясь между детскими домами и приемными семьями. Выйдя замуж в шестнадцать лет, чтобы сбежать из семьи, она жила со своим первым мужем в однокомнатной квартире в Шерман-Оукс - районе в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса.

Когда ее звезда начала восходить, Монро быстро развелась, чтобы строить свою кинокарьеру. После жизни в женском общежитии Hollywood Studio и отеле Beverly Hills Hilton, со своим вторым мужем, звездой "Нью-Йорк Янкиз" бейсболистом Джо Ди Маджио, они переехали в огромный особняк в парке Раньон Каньон. Но их брак продлился всего девять месяцев.

Затем Мэрилин, снова оставшаяся в одиночестве, арендовала пентхаус в Granville Towers, одном из самых впечатляющих зданий в западном Голливуде. Двухэтажный пентхаус площадью 189 м2, оформленный в нормандском стиле, с окнами от пола до потолка и великолепными архитектурными элементами, недавно был выставлен на продажу за 2,49 млн. долларов.

По легенде, роман Мэрилин с президентом Кеннеди начался в домах его знаменитых друзей. Одним из самых заветных любовных гнездышек президента был дом для вечеринок певца Бинга Кросби в Ранчо-Мираж площадью 622 м2. Усаженный пальмами оазис может похвастаться большим бассейном, обширной открытой планировкой, входными дверями из марокканского дерева, местами для барбекю и баром. Недавно он был выставлен на продажу за 5 млн. долларов.

Новый брак с драматургом Артуром Миллером привел Мэрилин в Нью-Йорк. Пара поженилась в очаровательном доме у озера в стиле кантри в штате Коннектикут. Кованое железо, французские двери, арочные дверные проемы и европейские камины придают очарование старинной сказки этому особняку площадью 400 м2. Он был выставлен на продажу за 1,65 млн. долларов.

Foto: Publicitātes foto/Douglas Elliman

Пара делила свое время между пентхаусом на Манхэттене и поместьем в Коннектикуте в течение пяти бурных лет их брака. После развода с Миллером Монро за 75 тысяч долларов приобрела очаровательный дом в средиземноморском стиле в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Дом площадью 200 м2, построенный в 1929 году, с большим количеством зеленой травы, цветов и цитрусовых деревьев стал первым домом, который она купила самостоятельно.

Дом расположен на более чем половине акра первоклассной земли в Южной Калифорнии и имеет четыре спальни, открытые балки крыши, камин, выложенный мексиканской плиткой, и бассейн в тени старых деревьев. Через четыре месяца после покупки дома Мэрилин была найдена в своей спальне мертвой с телефоном в руке. Некоторые утверждают, что ее призрак до сих пор бродит по особняку.