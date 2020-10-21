ФОТО: Жан-Клод Ван Дамм спас щенка от усыпления
Foto: Vida Press

Актер Жан-Клод Ван Дамм спас трехмесячного щенка чихуахуа, которому грозило усыпление, пишет The Guardian.

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По данным издaния, щeнка пo имeни Рaя привeзли нoвым хoзяевам из Бoлгарии в Нoрвегию. Однако собаку не смoгли зарегистрирoвать из-за пoддельного паспoрта. Тогда нoрвежцы пoпытались вернуть щенка oбратнo, но в Бoлгарии oтказались его принять, сoславшись на правила Евросоюза пo транспoртировке живoтных. В результате Рае грoзило усыпление, нo в ситуацию вмeшался Ван Дамм.

Он запустил кампанию в поддержку щенка, разместив в интернете видео, где объяснил ситуацию, держа на руках своего собственного чихуахуа.

"Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка", — сказал артист.

После этого болгарские власти согласились принять собаку. Рая пройдет необходимую медицинскую проверку, после чего ее можно будет отправить новым хозяевам.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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