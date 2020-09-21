ФОТО: Жена Петросяна подтвердила, что родила сына и скрывала беременность
Foto: instagram.com/bruhunova

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила, что скрывала беременность и рождение ребенка.

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Об этом написала в соцсетях, опубликовав снимок крохотных детских ножек. Скрывать положение ей помог карантин. "Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама, - написала Брухунова. - Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта".

О том, что у Петросяна есть маленький сын, стало известно 16 сентября, когда юморист опубликовал первый снимок малыша. "А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян", — подписал фотографию артист.

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Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама! P.S Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!

A post shared by Tatyana Brukhunova (@bruhunova) on Sep 16, 2020 at 10:50pm PDT

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A post shared by Tatyana Brukhunova (@bruhunova) on Sep 20, 2020 at 5:12am PDT
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