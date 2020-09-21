ФОТО: Жена Петросяна подтвердила, что родила сына и скрывала беременность

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила, что скрывала беременность и рождение ребенка.

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Об этом написала в соцсетях, опубликовав снимок крохотных детских ножек. Скрывать положение ей помог карантин. "Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама, - написала Брухунова. - Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта".

О том, что у Петросяна есть маленький сын, стало известно 16 сентября, когда юморист опубликовал первый снимок малыша. "А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян", — подписал фотографию артист.