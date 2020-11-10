Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм засмеяла мужа за нелепые ботинки, похожие на обувь знаменитого диснеевского злодея Гастона из мультфильма "Красавица и чудовище".

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На размещенном в Instagram снимке 45-летний футболист Дэвид Бекхэм рядом с женой позирует в сером пиджаке, белой рубашке, коричневых джинсах и больших кожаных сапогах с широким голенищем и потертостями.

В комментариях под фотографией пользователи соцсети тоже начали шутить по поводу размера сапог Бекхэма. "Дэвид, звонил Голиаф, просил вернуть ему ботинки", "Мне кажется, ты по ошибке надел обувь Хагрида!", "Сапоги Гулливера", — писали они.

После этого певица опубликовала в сторис картинку, на которой сравнила мужа с злодеем Гастоном из "Красавицы и чудовища", отметив схожесть их ботинок. "Гастон хочет вернуть свою обувь!" — посмеялась Бекхэм.