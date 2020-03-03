ФОТО: Зои Кравиц снялась обнаженной для модного журнала
Foto: AP/Scanpix

Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц сфотографировалась обнаженной для модного журнала The Pop.

На одном из снимков фотосессии Кравиц позирует полностью голой с имитирующим бюстгальтер топом в виде знака бесконечности. Ее грудь прикрывают бутоны цветов, за которые актриса держится руками. На другом снимке она стоит перед камерой в черных прямых брюках с красным ремнем французского бренда Chanel и жемчужными подтяжками той же марки. При этом обнаженное тело Кравиц украшено боди-артом, изображающим черную жилетку и белую рубашку с галстуком.

Это не первый раз, когда Кравиц участвует в откровенной фотосессии. Так, в январе она представляла новую коллекцию французского модного бренда Yves Saint Laurent. На одном из кадров серии актриса запечатлена в блузке черного цвета из прозрачной ткани, надетой на голое тело и дополненной крупными бисерными нашивками золотистых оттенков.

Зои Кравиц — дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне — снялась в фильмах "Люди Икс: Первый класс", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Фантастические твари и где они обитают" и "Это очень забавная история", а также в сериалах "Большая маленькая ложь" и "Блудливая Калифорния".

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A post shared by POP (@thepopmag) on Mar 2, 2020 at 3:05pm PST

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A post shared by POP (@thepopmag) on Mar 2, 2020 at 11:51pm PST

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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