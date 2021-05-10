ФОТО: Звезда "Гарри Поттера" пьет пиво и гуляет по Старому городу в Таллине
Foto: Vida Press

В понедельник в Эстонии начались съемки фильма Burial ("Захоронение"), в котором снимается Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере". В воскресенье он был замечен на террасе одного из баров творческого городка Теллискиви.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Голливудские звезды любят это место — во время съемок фильма Кристофера Нолана "Довод" в Таллине актеры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон также развлекались в творческом городке в ресторане F-hoone.

Что касается Тома Фелтона, то ему в Таллине, по всей видимости, нравится. В Instagram он поделился фотографией заката со смотровой площадки на холме Тоомпеа (Вышгород).

В фильме помимо Фелтона снимается еще один актер из "Гарри Поттера" — Иэн Харт, сыгравший в первом фильме профессора Квиррела. Была ленте роль и для Дайаны Ригг, известной по роли Оленны Тирелл в сериале "Игра Престолов", но актриса скончалась в сентябре 2020 года от рака.

Как писал rus.err.ee в июне прошлого года, действие фильма "Burial" происходит в конце Второй Мировой войны и рассказывает вымышленную историю о русских солдатах, которые под руководством офицера разведки Браны Васильевой должны доставить Сталину останки Гитлера. Однако на пути в Москву на них нападают немецкие партизаны из ополчения "Вервольф".

Над кинолентой также работает и эстонский продюсер Иво Фельт. По его словам, действие фильма будет проходить в Германии и Польше, однако почти все сцены будут снимать в Эстонии. В съемках массовых сцен будут приглашать участвовать местных жителей, а съемочная группа будет состоять в основном из эстонских специалистов. Премьера фильма запланирована на следующую осень.

View this post on Instagram

A post shared by Tom Felton (@t22felton)


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"