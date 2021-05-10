ФОТО: Звезда "Гарри Поттера" пьет пиво и гуляет по Старому городу в Таллине

В понедельник в Эстонии начались съемки фильма Burial ("Захоронение"), в котором снимается Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере". В воскресенье он был замечен на террасе одного из баров творческого городка Теллискиви.

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Голливудские звезды любят это место — во время съемок фильма Кристофера Нолана "Довод" в Таллине актеры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон также развлекались в творческом городке в ресторане F-hoone.

Что касается Тома Фелтона, то ему в Таллине, по всей видимости, нравится. В Instagram он поделился фотографией заката со смотровой площадки на холме Тоомпеа (Вышгород).

В фильме помимо Фелтона снимается еще один актер из "Гарри Поттера" — Иэн Харт, сыгравший в первом фильме профессора Квиррела. Была ленте роль и для Дайаны Ригг, известной по роли Оленны Тирелл в сериале "Игра Престолов", но актриса скончалась в сентябре 2020 года от рака.

Как писал rus.err.ee в июне прошлого года, действие фильма "Burial" происходит в конце Второй Мировой войны и рассказывает вымышленную историю о русских солдатах, которые под руководством офицера разведки Браны Васильевой должны доставить Сталину останки Гитлера. Однако на пути в Москву на них нападают немецкие партизаны из ополчения "Вервольф".

Над кинолентой также работает и эстонский продюсер Иво Фельт. По его словам, действие фильма будет проходить в Германии и Польше, однако почти все сцены будут снимать в Эстонии. В съемках массовых сцен будут приглашать участвовать местных жителей, а съемочная группа будет состоять в основном из эстонских специалистов. Премьера фильма запланирована на следующую осень.



