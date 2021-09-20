ФОТО: Звезды "Теда Лассо" и "Короны" удостоились премий Emmy

В США прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии Emmy. Награда присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы и привлекающие наибольшее число зрителей. Мероприятие состоялось в воскресенье, 19 сентября, в здании театра The Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

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Комедийный сериал "Тед Лассо" и многосерийная драма "Корона" о британской королевской семье удостоились наиболее пристального внимания кинокритиков.

Судейкис назван лучшим комедийным актером

Американский сценарист и продюсер Джейсон Судейкис, снявшийся в "Теде Лассо", был назван лучшим комедийным актером. Статуэток также удостоились британцы Ханна Уэддингем и Бретт Голдстин за роли второго плана - владелицы футбольного клуба и стареющего звездного игрока.

"Это - шоу о семье, о наставниках и учителях, о товарищах по команде. И я бы не был здесь, если бы в моей жизни отсутствовали эти три вещи", - сказал Судейкис, принимая награду.

Статуэтка Emmy досталась Джиллиан Андерсон

Сериал "Корона" принес победы актерам второго плана Джиллиан Андерсон (за роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер) и Тобайасу Мензису (за роль принца Филипа). Кроме того, были отмечены сценарий и режиссура драмы. Для Андерсон это уже вторая Emmy в коллекции. Предыдущей она удостоилась 24 года назад за яркую работу в "Секретных материалах".

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках. Название премии происходит от слова immy - так называлась передающая вакуумная трубка в первых телевизионных камерах.