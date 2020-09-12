ФОТО:Киркоров появился в золотом халате и короне на «Вечернем Урганте»
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Российский певец Филипп Киркоров появился в золотом халате и короне на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он поделился снимком на своей странице в Instagram.

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«Пришел с проверкой на @vecherniy_urgant Не пропустите сегодня Большой Пятничный выпуск», — написал певец. На фото он стоит с ведущим передачи Иваном Ургантом и бойфрендом Ольги Бузовой блогером Давой, с которым недавно выпустил совместный клип «Ролекс».

«Оооо Филипп, ну вы красавец, просто бомба!», «Мать Моя! Какая Роскошь!!! Король Солнце», «Филипп, а вы знаете, что незаконно быть таким красивым», — написали подписчики в комментариях. Однако нашлись те, кто подшутил над образом Киркорова. «Люстры не снесли в Останкино короной?», «У Киркорова чем старше, тем страннее образы, это навязчивая идея "я Кароль"», — высказали мнение пользователи.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Иван Ургант Филипп Киркоров
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