Фотошопила свои 100 кило. Анфиса Чехова призналась, что редактировала снимки для соцсетей
Foto: instagram.com/achekhova

Похудевшая телеведущая Анфиса Чехова призналась в использовании фотошопа и показала свой реальный внешний вид.

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Чехова опубликовала ролик в stories в Instagram, в котором заявила, что на протяжении многих лет улучшала внешность с помощью ретуши на снимках в социальных сетях. По ее словам, она часто меняла пропорции тела и скрывала недостатки фигуры и кожи.

Фотошопила свои 100 кило. Анфиса Чехова призналась, что редактировала снимки для соцсетей
Foto: instagram.com/achekhova

"Я весила почти 100 килограммов и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза! Мне хотелось скрывать эту неприглядную картину от других", — подчеркнула телезвезда и поделилась несколькими коллажами, которые демонстрируют ее натуральную внешность.

Фотошопила свои 100 кило. Анфиса Чехова призналась, что редактировала снимки для соцсетей
Foto: instagram.com/achekhova
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