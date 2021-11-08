Фотошопила свои 100 кило. Анфиса Чехова призналась, что редактировала снимки для соцсетей

Похудевшая телеведущая Анфиса Чехова призналась в использовании фотошопа и показала свой реальный внешний вид.

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Чехова опубликовала ролик в stories в Instagram, в котором заявила, что на протяжении многих лет улучшала внешность с помощью ретуши на снимках в социальных сетях. По ее словам, она часто меняла пропорции тела и скрывала недостатки фигуры и кожи.

Foto: instagram.com/achekhova

"Я весила почти 100 килограммов и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в два раза! Мне хотелось скрывать эту неприглядную картину от других", — подчеркнула телезвезда и поделилась несколькими коллажами, которые демонстрируют ее натуральную внешность.