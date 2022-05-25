Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер "развязал" с наркотиками и попал в реабилитационную клинику
Foto: Vida Press

Солист легендарной рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер попал в реабилитационную клинику. После девяти лет воздержания у 74-летнего рок-музыканта вновь случился рецидив с приемом накротических препаратов.

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"Наш дорогой брат Стивен воздерживался много лет, но недавно у него случился рецидив после операции, когда ему пришлось принимать обезболивающие. Он сам решил пройти лечение и теперь сосредоточен на своем здоровье", — говорится в публичном заявлении группы.

Музыканты также сообщили, что летние концерты группы отменяются, а даты новых концертов будут названы в сентябре. "Извините, что доставили неудобства стольким преданным фанам, которые часто преодолевают большие расстояния, чтобы увидеть наши концерты", — сообщили участники рок-группы. Aerosmith предлагает вернуть деньги за уже купленные билеты.

Недавно Стивен Тайлер сообщил в эфире одного из американских телеканалов, что смог наконец победить гепатит С, который, по его словам, его едва не убил.

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