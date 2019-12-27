Vida Press
Foto: Vida Press

Американская певица Мадонна не соблюдает соглашения о попечительстве над детьми, принятые в процессе развода с британским режиссером Гаем Ричи. Так, во всяком случае, заявил сам кинематографист, пишет Daily Mail.

Согласно изданию, Ричи подал ходатайство о принудительном исполнении судебного решения о попечительстве их общих детей в Верховный суд Манхэттена. Известно, что певица не позволила бывшему мужу отметить Рождество в компании сыновей. В настоящий момент нет информации о том, какое решение вынес судья.

Одновременно с тем, как стало известно о конфликте бывших супругов, режиссер поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой собралась вся его нынешняя семья, включая детей от брака с Мадонной — 19-летнего Рокко и 14-летнего Дэвида. "От нашей семьи к вашей — Счастливого Рождества!" — гласит подпись к снимку.

Напомним, что брак между певицей и режиссером был расторгнут еще в 2008 году. Говоря о причинах расставания, Ричи признавался, что ему "надоело бороться с большим количеством семейных неурядиц". "Женившись на Мадонне, я шагнул в мыльную оперу и жил в ней достаточно длительное время. Я, наверное, был бы еще более красноречивым, если бы брак с Мадонной продлился дольше", — заявил режиссер в интервью Details в 2011 году.

Вместе с тем кинематографист подчеркнул, что он ни о чем не жалеет, ведь за годы брака с поп-королевой у него появились прекрасные сыновья. "Опыт в конечном итоге был очень позитивным. Я люблю детей", — заключил он.

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