Галкин и Пугачева обсудили воспитание детей после ее смерти

Российский шоумен Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева, уже давно обсудили вопрос воспитания близнецов Гарри и Лизы в будущем.

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Об этом в ходе интервью Алексею Пивоварову рассказала журналистка Ирина Шихман, одна из немногих побывавшая со своей съемочной группой проекта "А поговорить" в доме звездной пары в подмосковном поселке Грязь.

Она рассказала, что интервью должен был давать Максим, и для нее стало приятным шоком появление Пугачевой. Галкин откровенно отвечал даже на самые неудобные и очень личные вопросы. Например, о 27-летней разнице в возрасте (ему 44, ей 71). По словам Галкина, он ощущает из-за этого огромную ответственность, однако признался, что они с Пугачевой уже обсуждали будущее и воспитание детей, если она умрет.

"Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий, - рассказал шоумен Ирине Шихман. - Алла часто говорит: "Я хочу успеть их чему-то научить". Алла - невероятная мать, самая лучшая из всех".