Российский юморист Гарик Харламов посмеялся над комментариями якобы близких к его семье людей, рассказывающих в СМИ о причинах его развода с актрисой Кристиной Асмус.
В социальных сетях шоумен заявил, что он действительно "очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш... со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями" (так о нем отзывались источники изданий, комментировавшие развод пары). "Но это не причина развода, - написал Харламов в Instagram. - Истинная причина развода — шопоголизм".
Позднее он опубликовал еще один пост, где предложил обсудить еще несколько причин: неудачный финал "Игры престолов", любовь к монгольскому языку, тайное продюсирование программы "Давай поженимся", буква "О", Бульбазавр из покемонов и другие.
Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке 8 лет. У них растет общая дочь. Супруги объявили о предстоящем разводе 22 июня.
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Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околёсицу ) Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю ))) и дабы опередить моих следующих «продюсеров» , «знакомых» и «друзей» признаюсь сам : я очень тяжелый человек со скверным характером , всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией,аутофобией,клаустрофобией, верминофобией,галитофобией, дентофобией, зоофобией,лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное хули уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода : ШОПОГОЛИЗМ !!! 😂😂😂