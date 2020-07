View this post on Instagram

Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот например неизвестные мне фамилии несут очередную околёсицу ) Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю ))) и дабы опередить моих следующих «продюсеров» , «знакомых» и «друзей» признаюсь сам : я очень тяжелый человек со скверным характером , всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией,аутофобией,клаустрофобией, верминофобией,галитофобией, дентофобией, зоофобией,лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное хули уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода : ШОПОГОЛИЗМ !!! 😂😂😂

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on Jul 2, 2020 at 4:41am PDT