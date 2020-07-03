Российский юморист Гарик Харламов посмеялся над комментариями якобы близких к его семье людей, рассказывающих в СМИ о причинах его развода с актрисой Кристиной Асмус.

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В социальных сетях шоумен заявил, что он действительно "очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш... со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями" (так о нем отзывались источники изданий, комментировавшие развод пары). "Но это не причина развода, - написал Харламов в Instagram. - Истинная причина развода — шопоголизм".

Позднее он опубликовал еще один пост, где предложил обсудить еще несколько причин: неудачный финал "Игры престолов", любовь к монгольскому языку, тайное продюсирование программы "Давай поженимся", буква "О", Бульбазавр из покемонов и другие.

Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке 8 лет. У них растет общая дочь. Супруги объявили о предстоящем разводе 22 июня.