Гарик Харламов рассказал об отношениях с Кристиной Асмус после расставания
Foto: LETA

Юморист Гарик Харламов в интервью изданию PeopleTalk рассказал об отношениях с актрисой Кристиной Асмус после разрыва.

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По его словам, вражды между ним и бывшей супругой нет ."Мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду – официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно", — сказал он.

Харламов уточнил, что сейчас они с Асмус вместе работают и привыкли шутить над своими отношениями. "В конце концов, миллион человек разводятся, главное – остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка", — подчеркнул артист.

Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке 8 лет. У них растет общая дочь — шестилетняя Настя. Супруги объявили о разводе 22 июня.

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