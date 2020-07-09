Резидент Comedy Club Гарик Харламов устроил вечеринку после объявления о разводе с Кристиной Асмус. Как сообщает Starhit, комик провел время в компании друзей и коллег в московском заведении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным издания, мероприятие было посвящено окончанию съемок проекта. Харламов выбрал караоке-клуб в центре столицы, на Новом Арбате. Резидент Comedy Club во время вечеринки в том числе сыграл на гитаре.

"Гарик — наш частый гость, потому что хозяин его знакомый", — рассказали в заведении. По словам сотрудников, при бронировании залов под вечеринку Харламов пошутил: "Заодно развод отмечу".

Starhit подчеркнул, что уходил с праздника артист один. С ним рядом не было Асмус или кого-либо еще. При этом, по данным издания, на вечеринке присутствовали актрисы.

Ранее Гарик Харламов опубликовал свою фотографию с дочерью после объявления о разводе. В комментариях в Instagram многие пользователи отметили, что комик заметно похудел. По их мнению, у Харламова ушел лишний вес с живота, а щеки стали более впалыми.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня. Актриса пояснила, что к такому решению они пришли около года назад. Харламов поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь. Пара поженилась в 2013 году, у них родилась дочь Анастасия.