Российская актриса Кристина Асмус и ее муж - шоумен Гарик Харламов переселились в собственный четырехэтажный особняк. Раньше семья жила в арендованном доме.

Как пишет StarHit, новоселье состоялось до объявления режима самоизоляции, чему Кристина рада - было время на обустройство. Однако, как признает актриса, места в новом доме так много, что супруги видятся "только ночью у холодильника". К тому же оба работают - каждый снимает эфиры в отдельной комнате.

По словам Асмус, приобретение - заслуга ее мужа. "Думаешь, на дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так — все, что зарабатывает Гарик, общее. Все, что зарабатываю я, — мое", — со смехом пояснила она в Instagram-шоу "На гречке дома".