Гарри и Меган прощаются с королевскими титулами. Как они теперь будут жить?

Принц Гарри и его супруга Меган с 1 апреля официально перестают исполнять королевские обязанности.

Они не смогут больше пользоваться своими королевскими титулами, то есть отныне к ним уже не будут обращаться "Ваше королевское высочество".

При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.

Они перестанут получать средства из специальной статьи бюджета Великобритании, выделяемой на содержание королевской семьи.

Их статус может быть пересмотрен через год по желанию Букингемского дворца.

Будет ли у них новая фамилия?

Слухи об этом уже циркулируют.

В 1952 году королева Елизавета II и принц Филип постановили, что наследники престола мужского пола будут иметь возможность использовать свой титул вместо фамилии или взять фамилию Маунтбаттен-Виндзор.

Маунтбаттен - это родовая фамилия супруга королевы принца Филипа, а имя Виндзор - своего излюбленного замка - выбрал король Георг V в разгар Первой мировой войны, чтобы дистанцироваться от немецких корней своей династии Саксен-Кобург.

Прежде чем стать герцогом Сассекским, принц носил светское имя Гарри Уэльс - по отцовскому наследному титулу "принц Уэльский".

Однако, когда у Гарри и Меган родился сын Арчи, новорожденному дали двойную фамилию Маунтбаттен-Виндзор - как полагают, в честь деда, принца Филипа.

Теперь поговаривают, что Меган, уже не являясь действующим членом королевской семьи, может взять ту же фамилию, что и у ее сына.

Где сейчас живут Гарри и Меган?

В минувший четверг стало известно, что принц с семьей покинули Канаду и перебрались в родной для Меган штат Калифорния, где они, по сообщениям прессы, собираются купить поместье.

По сообщениям, они вылетели из Канады частным рейсом как раз до официального закрытия границы США в связи с эпидемией коронавируса.

До этого принц Гарри с женой и сыном Арчи некоторое время жили на западном побережье Канады на острове Ванкувер, где в конце прошлого года они провели рождественские каникулы.

Еще недавно предполагалось, что они будут жить в Канаде постоянно, периодически наведываясь в Великобританию.

Однако их планы внезапно изменились, и теперь Гарри с Меган разместились в снятой квартире в районе Лос-Анжелеса, где родилась Меган и где до сих пор живет ее мать Дория Рагланд.

Почему они уехали из Канады?

Точного ответа на этот вопрос дано не было.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские заявляли, что хотят более спокойной жизни, вдали от назойливого внимания британской прессы.

Канада подходила по нескольким причинам. Во-первых, как страна Содружества, главой которой формально является британская королева. Во-вторых, Меган жила там, снимаясь в сериале "Форс-мажоры", и ей там нравилось. В-третьих, Канада действительно более спокойная страна, где не столь развита культура селебрити и внимание прессы не столь ощутимо.

Поэтому переезд в Голливуд, да еще в разгар пандемии коронавируса, не кажется логичным развитием событий.

Однако по сведениям британского таблоида Sun, который ссылается на приближенный к паре источник, Гарри и Меган выяснили, что им будет трудно получить рабочую визу.

А поскольку Меган является гражданкой США, то ей пришлось бы сообщать о своих доходах от самостоятельной предпринимательской деятельности и платить налоги как в Канаде, так и в США, помимо регулярных 15,3 % отчислений в фонды социального и медицинского страхования.

Помимо этого канадские власти заявили, что казна не будет оплачивать их охрану.

Кто будет платить за охрану?

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил в "Твиттере", что федеральный бюджет не будет выделять средства на охрану принца и его семьи.

"Я большой друг и поклонник королевы и Великобритании. Сообщается, что Гарри и Меган, которые уехали из Соединенного Королевства, будут постоянно жить в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их охрану. Они сами должны платить!" - твитнул Трамп.

В ответ Гарри и Меган подтвердили, что намерены сами нести эти расходы.

"Герцог и герцогиня Сассекские не собираются просить американские власти выделить средства на охрану. Уже отданы распоряжения оплачивать эти расходы из частных средств", - сказал представитель Гарри и Меган в интервью Fox News.

На какие деньги будут жить принц и его семья?

Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские будут жить на гонорары от публичных выступлений, рекламных и книжных контрактов и, в случае Меган, от работы в кино и на телевидении.

Меган уже работала на озвучивании фильма киностудии Disney о судьбе семьи слонов в Африке.

Этот фильм будет показываться по кабельному каналу Disney+ 3 апреля.

Будут ли они независимыми с финансовой точки зрения?

Не совсем. Принц Чарльз ранее заявил о намерении оказывать своему младшему сыну и его семье финансовую поддержку.

Эти деньги поступят из личных средств принца в счет ежегодного дохода в 21 млн фунтов, который приносят принадлежащие ему фермы и предприятия герцогства Корнуольского, в частности Duchy Originals.

Смогут ли Гарри и Меган пользоваться брендом Sussex Royal?

Нет, не смогут. Королева Елизавета Вторая и ее советники постановили, что Гарри и Меган не могут использовать слово Royal (королевский).

Более того, они не будут пользоваться своим аккаунтом @SussexRoyal в "Инстаграме", а также своим вебсайтом SussexRoyal.com.

Вебсайт и аккаунт перестают действовать с 1 апреля, однако удаляться в ближайшем будущем не будут, заявил представитель Гарри и Меган в минувший понедельник.

Чем герцог и герцогиня будут заниматься?

Как заявил недавно их представитель, супруги в ближайшие несколько месяцев будут заниматься своей семьей и продолжать по мере возможности участвовать в интересующих их благотворительных проектах.

Как сообщило издание US Weekly, Меган заинтересована в том, что написать еще одну кулинарную книгу - по следам благотворительного проекта Together: Our Community Cookbook, в котором она участвовала в 2018 году в помощь жертвам пожара в лондонской многоэтажке Гренфелл-тауэр.

Это же издание со ссылкой на не названный, но близкий к герцогине источник, сообщило, что Меган хочет снова вести свой блог The Tig и, может быть, даже запустить свой собственный бренд кухонной утвари.

По данным этого же издания, пара не намерена ограничиваться одним ребенком.

Остается ли Гарри наследником престола?

Да. Принц Гарри остается шестым в очереди престолонаследования, а его сын Арчи - седьмым.