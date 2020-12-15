Газманов рассказал, во сколько ему обходится содержание команды во время пандемии
Foto: Sputnik/Scanpix

Олег Газманов рассказал, во сколько ему обходится содержание коллектива и помощников, которых он не стал увольнять или сокращать из-за пандемии.

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С артистом сотрудничают пять музыкантов, личный водитель и звукорежиссер – на их зарплату Газманов тратит ежемесячно по 350 тысяч рублей (почти 4 тысячи евро).

В условиях ограничений из-за коронавируса Олег Газманов не стал распускать команду или сокращать ее членов. Он по-прежнему продолжает платить помощникам, так как "за свою творческую жизнь заработал приличную сумму". Исполнитель отметил, что доживет до снятия запретов на массовые мероприятия без увольнений.

Газманов добавил, что способен не только получать высокие гонорары, но и расчетливо их тратить. Например, мужчине не нужна дорогостоящая одежда, так как он привык носить одни джинсы "до дыр" и в целом существовать в спартанских условиях, пишет "МК".

Ранее другие звезды столкнулись с финансовыми проблемами из-за содержания музыкантов и своих помощников. Так, по данным СМИ, Наташе Королевой пришлось расстаться с коллективом, а Николай Басков подал заявку на получение МРОТ ради 38 человек, которые трудятся на него.

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