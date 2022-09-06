Где вы были 8 лет? Живущая в Латвии Светлана Лобода ответила на неудобные вопросы Екатерине Гордеевой

Певица Светлана Лобода впервые после начала войны в Украине дала большое интервью. В эфире программы "Скажи Гордеевой" она ответила на вопросы о своей популярности в России после 2014 года, отъезде из Москвы в Ригу, русском языке, украинских песнях и о президенте Зеленском.

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Катерина Гордеева, ведущая и журналист, признанная Минюстом России иноагентом, на данный момент проживает в Европе и активно освещает в своей программе информацию о войне в Украине. Данное интервью стало первым откровенным общением Светланы Лободы на острые темы, а также певица ответила на ряд вопросов, которые до сегодняшнего времени активно поднимались в сети, опираясь только на слухи и домыслы.

Про 8 лет

На вопрос ведущей: “Где вы были 8 лет?”, певица откровенно ответила: “Столько примеров у меня перед глазами сейчас, и я понимаю, что я очень заблуждалась. Я виновата в том, что я не интересовалась тем, что происходит в моей стране. Я просто не осознавала - то, что произошло в 2014-ом году – это начало того, что мы получили сегодня.

Я занималась собой. И своей детской мечтой. Я родилась в очень простой и очень бедной семье. И с самого детства я хотела только одного - быть артистом и покорять города и страны… и родители, которые говорили, что мы никогда не сможем ничем тебе помочь, ничего дать.

Я им отвечала – мама, я сделаю все сама, я всего добьюсь сама. Когда это начало получаться, и в Украине я была уже одним из лидирующих артистов, мне, конечно, было этого, мало. Я хотела идти дальше и так произошло, что в 2014-ом году мои песни возглавили все хит-парады стран бывшего СНГ, и в том числе и в России. Песня “Твои глаза” - звучала из каждого утюга, она гремела на всем постсоветском пространстве.

Сегодня я вижу, что все очень однозначно, я вижу войну! Я ее чувствую, я ее прочувствовала на себе, на своих родных. И теперь, моя позиция не может быть другой, она однозначно на стороне моей страны, моей родины, моей семьи, моей команды, людей, которых я люблю, за которых я переживаю, людей, за которых у меня очень болит сердце”.

На вопрос ведущей, если певице предложат просто “атомные” деньги за ее выступление в России, Лобода дала однозначный ответ: “Конечно нет. Никаких частных концертов, ни сольных выступлений в России быть не может.”

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Про войну и детей

Певица поделилась тем, как рассказала своей старшей дочери о войне: "Еве сейчас 11 лет, она подросток, у нее непростой период, и она очень сильно переживала наш переезд, спрашивала меня постоянно, почему мы должны менять место жительства. И я показала ей видео войны. Я поняла, что по-другому мне не объяснить ребенку. Я ей сказала, что Россия напала на Украину и что война – это ужасно…

Я рассказала, что в Украине убивают людей. И она ответила мне, что ее знакомые так не считают, что их родители говорят по-другому. И тогда я посадила ее рядом с собой смотреть видео. Я показала ей на видео ребенка, которого убили. Который лежал и просто был накрыт сверху покрывалом.

После чего она расплакалась и сказала мне, что больше вопросы задавать не будет и что все поняла. Да, я сделала это специально, потому что она должна была увидеть своими глазами, потому что просто сказать… "Российские войска нападают и убивают украинцев" – ребенку сложно в это поверить, сложно даже понять. Она говорит: "Мама, мы же все дружили". Я говорю: "Когда-то так было. Когда-то так было".

Про отъезд из Москвы, страхе и "крике души"

Лобода рассказала, как выезжала из Москвы и записала свое видеообращение, которое в первые дни войны появилось в ее официальном Instagram-аккаунте: "Мне было очень страшно. Мне нужно было собрать всю семью, решить и закрыть большое количество вопросов в течение очень короткого времени. Параллельно успокаивать маму, родных, друзей и команду в Киеве, которые звонили мне и просили помощи. У меня снова начались панические атаки на нервной почве, я задыхалась, пыталась совладать с собой и параллельно занималась переездом людей и себя ".

Светлана призналась, что боялась что-либо писать в сети, так как понимала, что может не выехать: "Мне порекомендовали молчать, пока я не уеду. И как только я выехала, забрала семью, детей, часть команды приехала со мной в Ригу и живет сейчас здесь. Только после этого я смогла немного выдохнуть, для того, чтобы начать более активно действовать и говорить".

Певица прокомментировала свою фразу, сказанную в видео: "мы маленькие люди", за которую часть аудитории набросилась на артистку: "Я говорила о себе, говорила о том, что я чувствую себя маленьким человеком, который ничего не может решить. В тот момент была очередная встреча между украинской и российской сторонами …И у них была возможность договориться. И я просила: "Пожалуйста, остановитесь. Договоритесь, потому что вы можете, потому что вам это под силу!!! Не люди решают, а решают президенты. И они должны – это их работа! Это их работа – сесть и договариваться! Я умоляла об этом …у меня был крик души".

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О песнях на украинском языке

"Я не считаю, что правильно переводить то, что было уже создано много лет назад, - говорит Светлана. - Я сама не пишу песни. Я их покупаю, дописываю, дорабатываю, как саунд-продюсер, и я всегда иду за песней. В моем репертуаре пять прекрасных песен на украинском языке, и такие песни приходят ко мне, к сожалению, не так часто.

После 24-го февраля я не слушала музыку и не смотрела кино. И я не могла думать о музыке. И только через 3 месяца, ко мне пришла "Молитва". Я даже песней ее назвать не могу, это высказывание. В тот момент я поняла, что наконец-то появилось невероятное произведение, которое я хочу записать. Не потому, что она была на украинском языке, а потому что она была в нужное время, в нужном месте, и она откликалась со всем тем, что происходит у меня внутри. Я никогда не иду за тем, что нравится кому-то, или чтобы кто-то хотел от меня слышать или получить - я всегда слушаю себя и делаю только то, что чувствую".

"Когда я смогу найти песню, которая будет… которую я смогу прочувствовать и сделать ее своей, я буду с удовольствием, с большим удовольствием петь на украинском языке", - добавляет певица.

Про русский язык

Светлана Лобода прокомментировала постоянные претензии россиян, почему украинцы разговаривают на их языке: "Сейчас новая фраза от ботов: "Почему вы разговариваете на нашем языке?". Я хочу сказать, что русский язык не принадлежит русской власти. Он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, который живет во всем мире. Говорить какие-то претензии по поводу того, что кто-то говорит на русском языке – это по крайней мере, странно. Я думаю на этом языке и говорю на нем всю свою жизнь".

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О папе

Сейчас папа певицы находится в Ирпене и своими руками помогает восстанавливать и ремонтировать дома людям: "Папа приехал ко мне, пожил со мной в Риге. И через 3 недели сказал, что он возвращается домой, в Ирпень. Он мне сказал, что если будет умирать, то в своем доме. И что не может продолжать жить на чужой территории. Он сказал, что не хочет и не может, он старый человек, которому нужен свой родной дом и родная кровать. И он будет помогать соседям, чем сможет. А он тот человек, который всю жизнь делает все своими руками, ремонтирует любую полоску, у него золотые руки. И сейчас мой отец ремонтирует крыши в Ирпене, помогает восстанавливать стены разрушенных домов, хотя самому сложно ходить".

О президенте Зеленском

Ведущая также акцентировала внимание на том, что в Украине многие люди лично, хорошо и давно знакомы с президентом Владимиром Зеленским, но совершенно в другом амплуа. Светлана Лобода рассказала, каким ей запомнился нынешний президент Украины:

"Я запомнила Владимира Зеленского уверенным в себе, с хорошим чувством юмора. В жизни он очень четкий, конкретный и хороший менеджер. Человек, который может все быстро разрулить, очень правильно и грамотно. Мы не раз пересекались на разного рода мероприятиях и вместе работали. И как фантастически развернулась судьба к этому человеку!".

На вопрос ведущей, удивляет ли артистку сейчас то, как себя ведет Владимир Зеленский на посту президента Украины, певица ответила: "Это поражает! Полный восторг. Я просто понимаю, какой силы этот человек, и какие испытания выпали на его судьбу. И сегодня о нем и нашей стране говорит весь мир".