Почти любая реплика против войны в Украине сейчас получает в ответ "железный" риторический вопрос: "А где вы были все эти 8 лет, когда Украина уничтожала Донбасс?" На этот вопрос попытался ответить уроженец Луганска Антон Птушкин.

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В видео он рассказал про потерю родного дома, миф о "нацистах" в Украине и отношении жителей страны к русскому языку и цензуре в России.