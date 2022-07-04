Publicitātes foto/Sothebysrealty.com
Foto: Publicitātes foto/Sothebysrealty.com

Накануне стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми Гарри и Лизой сменили душную Кесарию на более комфортную по погоде Юрмалу. На днях Пугачеву заметили на юрмальском пляже. Вскоре Максим Галкин выложил видео, на котором прогуливается по побережью Рижского залива вместе с женой и детьми.

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Уже много лет приезжая в Юрмалу, Пугачева и Галкин арендуют роскошную виллу "Марта". Помимо особняка на территории есть гостевые домики, крытые теннисный корт и спа-зона.

Сама вилла была уже не раз выставлена на продажу, но все еще принадлежит семье Виктора Красовицкого. По некоторым данным, стоимость ее аренды составляет 100 тысяч евро в месяц.

Напомним, что в первой половине августа запланированы два концерта Максима Галкина в концертном зале Дзинтари; билеты на них почти раскуплены. Галкин также будет выступать в Лиепае, Резекне и Рое.

Информации о том, что Пугачева и Галкин пробудут в Юрмале до самых концертов пародиста нет. Их постоянным местом жительства после эмиграции из России сейчас является Израиль. По их словам, Юрмала — это одно из их любимых мест для отдыха летом.

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