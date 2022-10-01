Гении и легенды. Десять знаменитостей, умерших в нищете и долгах

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От богатства до бедности порой лишь несколько шагов. Многих звезд постигла эта печальная судьба – в зените карьеры они беззаботно тратили миллионы, а на пороге жизни оказались без копейки за душой. Не менее трагичной может оказаться и другая история – жить, думая, что твои работы не стоят и ломаного гроша, и стать знаменитым лишь после смерти.
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