Герцог и герцогиня Кембриджские: 10 лет брака в фотографиях

Со дня бракосочетания в Вестминстерском аббатстве принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло 10 лет. Когда на утро после свадьбы они, держась за руки, покинули Букингемский дворец (уже как герцог и герцогиня Кембриджские), их ждал не только медовый месяц, но и целый перечень королевских обязанностей, исполнение которых с тех пор стало их главной задачей. За 10 лет они объездили весь мир, родили троих детей, помогли многим семьям и были рядом с королевой в самые радостные и самые тяжелые моменты ее жизни.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Foto: AFP/Scanpix

Королевские обязанности не заставили себя ждать. Менее, чем через три недели после свадьбы, в мае 2011 года, они встречали в Букингемском дворце президентскую чету Барака и Мишель Обама. Уильяму на тот момент было 28 лет, Кейт - 29.

Foto: AFP/Scanpix

В следующем 2012 году Лондон принимал у себя летние Олимпийские игры, и Кембриджи не только активно болели за британских спортсменов, но и посетили ряд официальных мероприятий.

В первые годы их совместной жизни они часто представляли королеву за рубежом. В сентябре 2012 года в честь бриллиантового юбилея Елизаветы II они посетили Сингапур, Малайзию, Соломоновы острова и Тувалу.

Foto: AFP/Scanpix

В июле 2013 года у них родился первенец - принц Джордж. Тогда весь мир восхитился Кейт, которая уже через несколько часов после родов вышла к журналистам с младенцем на руках. И это тоже часть жизни королевских особ - всегда быть подтянутыми и безупречными в любой ситуации.

Foto: AFP/Scanpix

Принцу Джорджу еще не было года, когда он полетел вместе с родителями в Австралию и Новую Зеландию. Та трехнедельная поездка весной 2014 года стала их первым официальным визитом в расширенном составе.

Foto: Vida Press

На следующий год, в 2015-м, родилась принцесса Шарлотта. На ее кристины в поместье Сандрингем приехали все высокопоставленные члены семьи, включая венценосную прабабушку и принца Филиппа.

Но даже при наличии маленьких детей они продолжили выполнять свои королевские обязанности и, оставив дома годовалую Шарлотту и Джорджа, которому еще не исполнилось трех, отправились с официальным визитом в Индию.

Foto: Vida Press

Младший принц Луи родился в апреле 2018 года. Кембриджи превратились в настоящий клан. Эта фотография семьи сделана в 2019 году во время торжественного выноса знамени по случаю дня рождения королевы (ежегодная традиция, которая называется Trooping the Colour).

Foto: Reuters/Scanpix

В разгар пандемии принц Уильям и Кейт три дня ездили по Британии в королевском поезде и встречались с работниками ключевых отраслей, которые обеспечивали работу жизненно важных объектов. К ним относятся работники транспорта, врачи, пожарные, полицейские. Герцог и герцогиня выражали им слова благодарности и поддержки.

В период Рождества в этом году Британия жила в очередном локдауне, но в лондонском театре Palladium Theatre состоялось представление, на которое были приглашены ключевые работники и их семьи. Это было сделано, чтобы поблагодарить их за самоотверженный труд во время пандемии. Кембриджи пришли в полном составе, подчеркнув таким образом, что семья - это главное в такие трудные времена.