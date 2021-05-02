Герцоги Кембриджские поделились трогательным семейным видео

39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям опубликовали трогательный ролик в честь 10-летия своей свадьбы. Герцоги Кембриджские вместе с детьми прогулялись по дюнам и устроили пикник. Британцы пришли в восторг от эмоционального ролика.

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Съемки проходили в саду на заднем дворе резиденции семьи и в Норфолке - в близлежащих песчаных дюнах. На прогулку родители взяли восьмилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и трехлетнего Луи, показав, как они проводят свободное время вдали от посторонних глаз.

Как отмечает портал cosmo.ru, Кейт почтила память принцессы Дианы, надев блузку с кружевным воротником под свитер. Мать Уильяма обожала такой стиль. Миддлтон была в простых узких джинсах и ботинках, подходящих для прогулок по мокрой высокой траве и болотистой местности, характерной для Англии. При этом герцогиня выглядела элегантно и стильно.