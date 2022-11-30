Герцогиня Сассекская получала угрозы в Британии, утверждает офицер Скотленд-Ярда

Герцогиня Сассекская получала "отвратительные и вполне реальные" угрозы, когда исполняла обязанности члена королевской семьи, заявил уходящий в отставку помощник комиссара лондонской полиции Нил Басу в интервью британскому телеканалу Channel 4.

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Басу — офицер и бывший глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда; в своей прежней должности он также отвечал за охрану членов королевской семьи.

"Если бы вы видели, что было в этих угрозах, вся эта риторика, если бы вы получали их и не знали того, что знаю я, вы бы чувствовали себя в опасности все время", — заявил Басу.

По его словам, виновные в распространении этих угроз были привлечены к ответственности.

В прошлом году принц Гарри говорил, что не чувствовал себя в безопасности во время посещения Великобритании.

Он через суд пытался добиться пересмотра решения британского министерства внутренних дел, отказавшего ему в полицейской охране во время пребывания в стране.

Перед отъездом супруги часто говорили о жестоком обращении, которому они подверглись в Британии, и о том, как это повлияло на их психическое здоровье.

Еще в 2016 году, когда пара обнародовала свои отношения, принц Гарри выступил с заявлением, критикующим троллей в соцсетях за то, что они нападают на Меган.

По словам Басу, угрозы Меган поступали в том числе от ультраправых. Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли эти угрозы реальными, он сказал: "Абсолютно".

Офицер и раньше заявлял об угрозе со стороны ультраправых групп и называл ее самой быстрорастущей угрозой, с которой ему приходилось иметь дело на своем посту.

Герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьив марте 2020 года и сейчас живут в Калифорнии.

Весной 2021 года пара дала большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором среди прочего рассказала, что члены королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи.

Меган также сказала Опре, что когда она была беременна Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи.