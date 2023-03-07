Героини не только на экране: актрисы, которые играют сильных женщин

Нынешние звезды телесериалов привлекают к себе внимание не только яркой внешностью, но и тем, что вне съемочных площадок эти женщины выступают на волнующие их темы. Они борются за права женщин, призывают задуматься о вопросах загрязнения среды или оказывают поддержку близким жертв трагедий.

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Женские образы, которые мы наблюдаем на экранах за последние десятилетия претерпели кардинальные перемены – снимается всё больше сериалов, в которых рассказывается о сильных и вдохновляющих личностях прекрасного пола.

Каналы FOX и Fox Life поздравляют с Международным женским днем и приглашают поближе познакомиться с женскими персонажами популярных сериалов и актрисами, которые их играют.

Кэти Сагал

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Создателей сериала "Бунтарка (Rebel) вдохновила реальная история американской активистки Эрин Брокович. Безработная мать-одиночка, ставшая помощником юриста, почти в одиночку выиграла суд против калифорнийского предприятия, обвинявшегося в загрязнении городской системы водоснабжения. На основе этой истории был снят популярный художественный фильм с Джулией Робертс в роли Брокович.

В сериале Энни Белло по прозвищу Бунтарка, играет американская актриса Кэти Сагал. Латвийские зрители помнят ее по сериалам как "Женаты.. С детьми" и "Сыны анархии".

Кэти - дочь украинского эмигранта, режиссера Бориса Сагала. В 17 лет она дебютировала на экране в фильме отца "Ошибки Реймонда", в котором сыграла роль психически нестабильной пациентки. Однако настоящий прорыв в шоу-бизнесе случился в 1987 году, когда она получила роль жены угрюмого продавца обуви Эла Банди в ситкоме "Женаты...С детьми". На пробы на пришла в рыжем парике, который в итоге стал "фишкой" образа ее героини Пэгги.

Во время съемок в сериале актриса пережила личную трагедию. В 1991 году, когда она забеременела, сценаристы решили встроить беременность актрисы в сюжет, однако на седьмом месяце Кэти потеряла ребенка. Сценаристам пришлось в срочном порядке менять сюжет и обернуть линию с беременностью так, что это был лишь сон. Следующие две беременности актрисы на сюжете никак не отражались – в 1994 году у нее родилась дочь Сара Грейс, а в 1996 – сын Джексон Джеймс. Младшая дочь, Эсме, появилась на свет в 2007 году. Ее родила суррогатная мать, потому что Кэти на тот момент было уже 52 года.

В 2008 году Кэти триумфально вернулась на экраны в роли матери Джекса Теллера в сериале "Сыны анархии". За эту роль в 2011 году актриса получила "Золотой глобус". В "Сынах анархии" она также продемонстрировала свой певческий талант, записав несколько песен для саундтрека. В этом нет ничего удивительного, ведь помимо актерской карьеры Кэти никогда не забрасывала музыку и выпустила несколько успешных альбомов.

У Кэти и ее героини из сериала "Бунтарка" много общего. Обе сильные и независимые женщины, каждая трижды была замужем и у них по трое детей. Обе выступают за справедливость и готовы к борьбе за свои идеалы.

В 2016 году, после стрельбы в гей-клубе Флориды, в результате которой погибли 49 посетителей и еще более 50 были ранены, актриса вместе с другими знаменитостями снялась в ролике, в котором каждый из них рассказывал историю жизни одной из жертв, таким образом выступая против преступлений на почве ненависти.

Стана Катич

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Канадская актриса сербского происхождения Стана Катич завоевала сердца зрителей во всем мире благодаря роли бесстрашного детектива полиции Нью-Йорка Кейт Беккет в сериале "Касл".

Перед тем, как примерить роль музы Касла, Стана снялась в небольшой роли в 22-м фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", который вышел в 2008 году. Катич сыграла роль сотрудницы канадской спецслужбы Коррин Вино.

В том же году актрису выбрали на роль Кейт в сериале "Касл". Хотя на экране исполнители главных ролей в друг друге души не чаяли, за кадром ситуация была прямо противоположной. Особенно их отношения обострились во время съемок последних сезонов – они даже не разговаривали.

Продюсеры пыталась помирить актеров, дошло даже до оплаченных сеансов у психотерапевта, однако это не помогло. После восьмого сезона Катич была вынуждена покинуть сериал. Причиной тому были и напряженные отношения с исполнителем роли Касла Нейтаном Филлионом, а также неудачная попытка добиться повышения гонорара. После ухода актрисы сериал решили не продолжать.

После ухода из "Касла", Катич снималась в главной роли в сериале "Амнезия", где сыграла бывшего агента ФБР Эмили Бирн.

Помимо успешной карьеры на актерском поприще, актриса, которая бегло говорит на сербском, английском, французском и итальянском языках, известна как активистка в борьбе против загрязнения окружающей среды. Вместе с коллегой по сериалу "Касл" Симусом Дивером она основала "The Alternative Travel Project". Цель проекта – убедить людей хотя бы на день отказаться от использования личного транспорта, таким образом уменьшив свое негативное влияние на окружающую среду.

Что касается личной жизни, то актриса замужем за давним бойфрендом Крисом, а летом 2022 года впервые стала матерью.

Клэр Дэйнс

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Сериал Родина (Homeland) повествует об агенте ЦРУ Кэри Мэтисон. Рискуя своей (и не только) жизнью Кэри в течение восьми сезонов предотвращает теракты и другие преступления по всему миру. За эту роль актриса Клэр Дэйнс получила две премии "Эмми" и два "Золотых глобуса", а также множество других наград.

Свой первый контракт с агентом одаренная девочка подписала еще в 12-летнем возрасте, а уже два года спустя получила свою первую главную роль в молодежном сериале "Моя так называемая жизнь". Ее партнером по сериалу стал будущий обладатель "Оскара" Джаред Лето. Клэр на момент съемок было 14, а Джареду – 23 года. Более опытному актеру пришлось учить Клэр премудростям поцелуев на экране. За эту роль она получила первый "Золотой глобус" и была выдвинута на "Эмми".

Первой главной ролью Клэр на большом экране была роль Джульетты в современной версии трагедии Шекспира режиссера База Лурмана. Ромео в ней сыграл Леонардо Ди Каприо. Лурман, после работы с Дэйнс высказался о ней как Мэрил Стрип ее поколения. Несмотря на то, что такое сравнение была слишком лестным для 16-летней актрисы, она этот кредит доверия оправдала и в последующие годы сыграла немало выдающихся ролей. А в 2002 году вышел фильм "Часы", в котором она сыграла дочь героини Мэрил Стрип

Актриса не раз публично высказывалась о том, что с шести лет посещает психолога. В детстве из-за чересчур развитого воображения она не могла уснуть, потому что "видела" призраков, горгулий и демонов. Чтобы помочь дочери победить страхи, родители записали ее к специалисту. В подростковом возрасте, после обрушившейся на нее славы, ей также требовалась поддержка психолога. Актриса признает, что сеансы помогают ей до сих пор.

Дэйнса называет себя феминисткой и борется за права женщин. Она поддерживает организацию Afghan Hands, цель которой помощь женщинам в Афганистане для получения образования, а также возможности быть менее зависимыми от мужчин. Также актриса поддерживает сайт Donors Choose, с помощью которого учителя могут заявить свои проекты и получить необходимую финансовую поддержку.

Дэйнс замужем за коллегой по цеху Хью Дэнси, у них двое сыновей, а в январе они объявили, что ждут третьего ребенка.