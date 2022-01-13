Героиня латвийского телешоу "Операция: Новая жизнь" Мадара прошла операцию по смене пола

Мадара Марта Штерна – женщина, которую зрители TV3 видели в шоу "Операция: Новая жизнь" (Operācija: Jauna dzīve), прошла операцию по смене пола и сейчас, по ее словам, отмечает "новый день рождения".

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Мадара уже давно сообщила своим подписчикам в Twitter, что готова осуществить самую большую мечту своей жизни — стать полноценной женщиной и собирает для этого пожертвования. Мадара — трансперсона и когда-то была Марисом, с женой и тремя детьми, но всегда чувствовала себя женщиной. Ей был установлен диагноз — транссексуализм. Это означает, что человек чувствует, что родился не в своем теле.

В начале января 38-летняя женщина отправилась в Таиланд, где ей сделали операцию по смене пола. Она сообщила в Twitter о подготовке к операции.

Nu jau brauciens uz Taizemi pavisam tuvu. Šodien - smago dienu sākums, uz kādu mēnesi, jo jāpārstāj lietot hormoni, kā jau pirms katras operācijas. vairs tikai nieka divas nedēļas palikušas, bet laiks tā velkās. Skats nākotnē tomēr rada patīkamu gaismas stariņu. — 𝔐𝔞𝔡𝔞𝔯𝔞 𝔐𝔞𝔯𝔱𝔞 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@sheismadara) December 27, 2021

"Только что приходил врач-психиатр, мы поговорили, он записал разные вещи. Он поблагодарил меня за хороший разговор и за то, что я "прошла" этот тест: меня допустили к операции. Здесь ничего нельзя сделать без заключения от местного психиатра и психиатра из родной страны", — написала Мадара.

Перед операцией ее охватило волнению, но в день операции оно прошло, и в конце концов утро 12 января она встретила уже женщиной: "Я снова в палате. Шестичасовая операция закончилась. Счастью нет предела. Большая усталость, время отдохнуть". После операции Мадара написала: "Это самый счастливый день в моей жизни. Новый день рождения. Те, кто хочет сказать, что я пожалею об этом, не тратьте время зря — и ваше, и мое!".