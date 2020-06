Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна с одного из самых известных концертов группы MTV Unplugged In New York (1993) ушла с молотка на аукционе в США за рекордные шесть миллионов долларов, передает РИА "Новости". Первоначально она оценивалась в 1-2 миллиона долларов.

"Продано за 6 010 000 долларов! Новый мировой рекорд для гитары! Гитара Курта Кобейна с выступления Nirvana MTV Unplugged", - сказано в сообщении аукционного дома Julien's Auctions в Twitter.

Именно на этой гитаре музыкант играл на легендарном концерте в рамках серии MTV Unplugged в 1993 году, примерно за пять месяцев до смерти. Запись выступления была издана после смерти Кобейна под названием Unplugged in New York.

Эта пластинка считается одним из величайших концертных альбомов всех времен. К гитаре прилагается ее оригинальный кейс.

По данным аукционного дома, это новый мировой рекорд цены гитары. Ранее самой дорогой гитарой считалась модель черного стратокастера от Fender, на которой Дэвид Гилмор из Pink Floyd играл во время записи альбома Dark Side of the Moon. В 2019 году ее продали на аукционе Christie's за 3,95 миллиона долларов.

Покупателем стал основатель австралийской компании по производству микрофонов Rode Microphones Питер Фридман. Он пообещал, что гитара будет регулярно демонстрироваться на различных выставках по всему миру, а все доходы от этого будут передаваться на благотворительность.

Ранее на этом же аукционе продали кардиган, в котором Кобейн выступал на том концерте, он ушел с молотка за рекордные 334 тысячи долларов. Тогда же за 340 тысяч долларов была продана его гитара Fender Mustang, на которой он играл во время тура In Utero.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged!

Sold in our "Music Icons" auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

#Auction #JuliensAuctions #RockNRoll #KurtCobain #Nirvana #WorldRecord pic.twitter.com/ZbNg13yUHu