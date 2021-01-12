Гитарист группы Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Foto: AFP/Scanpix

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил парфюм с запахом барсука в коллаборации с основателем марки Xerjoff Серджо Момо, деньги от продаж аромата пойдут на защиту дикой природы. Об этом сообщает музыкальное издание Billboard.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Духи назвали Save Me в честь хита группы Queen 1980 года. Парфюм имеет запах сандала и барсука — животного, "близкого сердцу" музыканта. По словам Мэя, аромат позволяет почувствовать, как пахнет британская глубинка. Флакон с автографом гитариста можно заказать за 410 евро, а стандартный — за 197 евро.

Признанный величайшим гитаристом всех времен в июне 2020 года, Мэй также является давним защитником диких животных и соучредителем фонда Save Me Trust, который, среди прочего, защищал популяцию барсука в Великобритании. Рокер также имеет докторскую степень по астрофизике, которую он получил в Имперском колледже в 2017 году.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei