Гитарист Queen обвинил мясоедов в пандемии коронавируса

Гитарист группы Queen Брайан Мэй обвинил мясоедов в пандемии коронавируса, сообщает NME.

Музыкант считает, что сложившаяся в мире ситуация заставит людей пересмотреть свое отношение к питанию. Он назвал веганство будущим человечества.

"Эта пандемия, похоже, взяла начало от людей, поедающих животных, и становится все более понятно, что мясо не самая полезная вещь для нашего здоровья", — пояснил участник Queen. По его словам, поедание зверей "поставило людей на колени", поэтому пришло время подумать о том, как питаться, не нанося вреда другим видам.

В то же время Мэй перешел на растительную диету в начале 2020 года после участия в Vegan Challenge. Он рассказал, что долгое время активно защищал права животных, но при этом время от времени употреблял их в пищу.

16 апреля сообщалось, что ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что переход SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку произошел благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса.