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"Этот придурок прилип ко мне на долгие годы"
Гламурный инопланетянин и герцог-нацист: безумные альтер-эго Дэвида Боуи
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Сценические образы музыканта с собственными мирами, костюмами и ярким гримом были всегда узнаваемы, как и его музыка.

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Андрогинный гуманоид, мрачный кумир подполья и космонавт, пристрастившийся к наркотикам, — о главных альтер-эго Боуи в годовщину его смерти рассказывает "Газета.Ru".

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"Этот придурок прилип ко мне на долгие годы"
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