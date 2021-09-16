Глава минздрава Даниэл Павлютс стал папой двойняшек

15 сентября в семье министра здравоохранения Даниэла Павлютса и его жены Элины произошло долгожданное радостное событие - пара стала родителями сразу двух малышей, сообщает Kas Jauns. Пол детей и другие подробности неизвестны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, что свежеиспеченные родители поженились в июле этого года. Для Павлютса это второй брак. Ранее он был женат на Линде Берзине, с которой прожил с 2006 по 2018 год. В этом браке у них родились два сына - Эдвард и Леонард.

С Элиной Гринхофой глава минздрава познакомился, благодаря партийным делам - оба входят в Kustība Par!