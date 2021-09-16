Глава минздрава Даниэл Павлютс стал папой двойняшек
Foto: LETA

15 сентября в семье министра здравоохранения Даниэла Павлютса и его жены Элины произошло долгожданное радостное событие - пара стала родителями сразу двух малышей, сообщает Kas Jauns. Пол детей и другие подробности неизвестны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что свежеиспеченные родители поженились в июле этого года. Для Павлютса это второй брак. Ранее он был женат на Линде Берзине, с которой прожил с 2006 по 2018 год. В этом браке у них родились два сына - Эдвард и Леонард.

С Элиной Гринхофой глава минздрава познакомился, благодаря партийным делам - оба входят в Kustība Par!

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

38

Source

DELFI Showtime

Tags

"Kustība "Par!"" Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Снова в школу!