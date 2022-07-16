Главное - быть на свободе. Вера Мусаелян про страх в России, суд над Яшиным и танцы в Риге
Foto: Publicitātes foto

23 июля группа "АлоэВера" выступит в Риге в рамках фестиваля Botānika. В преддверии концерта в интервью Delfi лидер коллектива Вера Мусаелян рассказала о том, каково сейчас жить в Москве, "черных списках" запрещенных артистов и суде над ее бывшим мужем Ильей Яшиным.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

После начала войны Вера уехала в Армению. Она честно признает, что тогда решение было продиктовано паникой, и вскоре певица вернулась в Москву. Нынешние отношения с этим городам она описывает, как с "человеком, который тебя ударил".

Несмотря на запреты концертов (группа включена в "черный список" артистов, который недавно появился в СМИ), выступать все же пока удается, хоть и ощутимо реже - не все организаторы подчиняются давлению.

Она не скрывает своей позиции по отношению к войне, но не ожидает серьезных репрессивных мер, так как не считает себя значимой политической фигурой. Чего не скажешь о ее бывшем муже - оппозиционере Илье Яшине, которого сейчас судят по делу о распространении фейков о российской армии. Вера не исключает, что "Илью Яшина мы не увидим несколько лет".

Подробнее о суде, жизни в сегодняшней России и предстоящем концерте - смотрите в нашем интервью.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе