„Главное - жизни людей, а дома мы отстроим!“. Лобода пожертвовала миллион гривен на восстановление домов Украины

Сегодня, в свой юбилей, украинская певица Светлана Лобода перевела миллион гривен на восстановление трех жилых комплексов в городе Ирпень.

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Сегодня день своего рождения отмечает Светлана Лобода. Артистке исполняется 40 лет. В свой юбилей Светлана Лобода сделала весомое пожертвование - перевела один миллион гривен на восстановление трех разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень. В каждом доме артистка была лично еще в начале лета. В многоэтажных домах на улице Степановская и на улице Высокая, а также, в многоэтажном комплексе "Грин Сайд", где уже начались восстановительные работы.

О таком решении Светлана сообщила в своих социальных сетях:

"Вместо миллиона алых роз - миллион гривен на восстановление домов… Сегодня для меня особенный день, день, который стал началом моей жизни. День заветных желаний и день их исполнения. Как и у всех украинцев, у меня только одно желание - мир в нашей родной Украине. Желание, которое непременно и очень скоро сбудется! Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы эти семьи, как можно скорее, собрались за своим большим и мирным столом…

Именно поэтому, в свой день рождения, я перечислила миллион гривен, на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень. В каждом из них я была лично. Это многоэтажный дом на улице Степановская и на улице Высокая, а также, многоэтажный комплекс "Грин Сайд". И я видела собственными глазами ужасы, которые оставила после себя русская армия".

Миллион гривен - это только часть средств необходимых на основные и стратегически важные работы в этих домах, но заявок значительно больше. Общий бюджет на работы по восстановлению крыш и укреплению фасадов - четыре миллиона гривен. Лобода призывает своих поклонников присоединиться к инициативе и поддержать любым донатом столь важную инициативу.

Поэтому, фонд "DUSHA", с которым я сотрудничаю, открывает сбор на недостающую сумму для всех, кто хочет присоединиться, и вместе со мной может протянуть руку помощи семьям, которые лишились крыши над головой.

Ваша помощь - будет лучшим подарком для меня в день рождения. Знаю, что вместе мы сможем все! Главное - жизни людей, а дома мы отстроим!", - поделилась Лобода.

Если вы хотите также присоединиться и поддержать инициативу певицы в ее день рождения, это можно сделать на домашней странице международного благотворительного фонда "DUSHA".

Украинская певица LOBODA выступит в Таллине, в концертном зале "Alexela", 28 октября с грандиозным шоу, в рамках своего благотворительного тура по городам Европы и Америки. Певица представит свои новые песни и исполнит лучшие хиты для широкой публики.

LOBODA с первых дней войны в Украине, высказала свою позицию, свой офис переориентировала в волонтерский штаб, запустила социальный проект психологической помощи LOBODA Help Center, перечислила около 10 млн гривен на помощь своей стране, а также активно включилась в благотворительные инициативы по восстановлению своего родного города Ирпень. И только спустя 5 месяцев решила возобновить полноценную концертную деятельность. "Я буду петь потому, что музыка лечит. Но главное, чтобы вы на время вырвались из реальности и погрузились в мир, в котором есть только мы с вами", - отмечает певица.