Главный критик Меган Маркл телеведущий Пирс Морган лишился работы

Морган продолжил стыдить герцогов Сассекских за то, как они поступают с семьей принца Гарри. "Они уничтожили его отца. Они уничтожили его брата. Они уничтожили его невестку. Они уничтожили то, над чем королева так много трудилась, монархию. И мы должны думать, что они способны испытывать сочувствие?" — отметил ведущий.

В ответ на это Алекс Бересфорд заявил, что коллега явно испытывает к герцогине Сассекской какие-то личные чувства и именно поэтому критикует все ее действия. "Я понимаю, что ты не любишь Меган Маркл, ты дал это ясно понять во множестве программ, — подчеркнул Бересфорд в эфире "Good Morning Britain". — И я понимаю, что у тебя есть личные отношения с Меган Маркл, или были, и она их разорвала".

Он добавил, что герцогиня не говорила ничего о Пирсе Моргане, а тот тем временем продолжает "уничтожать ее" — и в этот момент Морган, бормоча "все, довольно, простите, нет, простите, увидимся позже, я не могу", вышел из студии. Алекс Бересфорд после его ухода продолжил жаловаться на его "дьявольское поведение" и тот факт, что со-ведущим приходится регулярно выслушивать, как Пирс Морган ругает Меган Маркл.

В среду, 10 марта, журналист прокомментировал произошедшее в Twitter. "У меня было время подвергнуть оценке свое мнение, и я до сих пор [не верю ей], — написал Пирс Морган. — Если вы поверили, окей. Свобода слова — тот курган, на котором я буду рад умереть. Спасибо за всю любовь и ненависть. Я ухожу, чтобы проводить больше времени со своими мнениями".

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

Конфликт Пирса Моргана и Алекса Бересфорда, который ведет в "Good Morning Britain" прогноз погоды, начался еще в Twitter — до того, как в воскресенье, 7 марта, в эфир вышло знаменитое интервью герцогов Опре Уинфри. После того как противник Меган написал "Я думаю, пора запретить принцам жениться на американках", Алекс Бересфорд попытался пристыдить его. "А ты никогда не останавливаешься и не думаешь, что, может быть, этой женщине, которая ждет ребенка, нужно дать передышку?" На что Пирс Морган спросил: "Это как она дает передышку 94-летней женщине, у которой муж лежит в больнице?"

Однако публика в соцсети оказалась в итоге, по большей части, не на стороне Пирса Моргана. Посмотрев интервью Гарри и Меган, он написал своим 8 млн подписчиков, что принц хочет уничтожить собственную семью — однако большинство с ним не согласились, ответив, что "Гарри спас свою жену и сына", а сам Пирс Морган, по всей видимости, одержим Меган Маркл (в общей сложности ему оставили более 2 тыс. комментариев).

После скандальной программы 9 марта Пирс Морган не только уволился с телеканала, но и стал фигурантом расследования британского медиарегулятора Ofcom, который получил более 40 тыс. жалоб на его неуважительное поведение по отношению к герцогам Сассекским. "По данным на 14:00 вторника, 9 марта, мы получили 41 015 жалоб относительно программы", — сообщили Ofcom в Twitter. Собственно, после заявления регулятора телекомпания ITV и объявила об уходе Моргана.

We have launched an investigation into Monday’s episode of Good Morning Britain under our harm and offence rules.

As of 14:00 on Tuesday 9 March, we have received 41,015 complaints about the programme.