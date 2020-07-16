Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин женился

26-летний вратарь сборной Латвии по хоккею и игрок клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин женился. Об этом у себя в Twitter сообщил репортер Джефф Свобода, обозревающий матчи "Блю Джекетс".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее СМИ сообщали, что Мерзликин обручился со своей девушкой Александрой. Об этом свидетельствовали фотографии, появившиеся на странице хоккеиста в Instagram. Теперь же репортер Джефф Свобода, освещающий матчи "Блю Джекетс", написал в Twitter, что пара сыграла свадьбу.

"Элвис Мерзликин сказал, что заскучал во время паузы [из-за пандемии коронавируса] и как бы между прочим сообщил, что женился. А еще сказал, что чуть не обзавелся вторым щенком. Поздравляю Элвиса и Александру", — написал Свобода.

Elvis Merzlikins says he was pretty bored during the pause, then casually says he got married during the time off. He also says he almost got a second puppy. Anyway, congrats to Elvis and Aleksandra! #CBJ — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) July 15, 2020

Мерзликин подтвердил спортивному каналу ABC, что действительно сыграл свадьбу с Александрой во время пандемии. При этом голкипер добавил, что не хотел сообщать об этом публично, поскольку "не чувствовал, что сейчас подходящий момент" для этого.

Жена Мерзликина — Александра Тышкевич — родом из Польши. Сейчас они вместе с Элвисом живут в Коламбусе, штат Огайо. Тышкевич имеет степень бакалавра в международных отношениях и психологии, а также степень магистра по специальности медиа-менеджмент.