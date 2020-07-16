Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин женился

26-летний вратарь сборной Латвии по хоккею и игрок клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин женился. Об этом у себя в Twitter сообщил репортер Джефф Свобода, обозревающий матчи "Блю Джекетс".
Ранее СМИ сообщали, что Мерзликин обручился со своей девушкой Александрой. Об этом свидетельствовали фотографии, появившиеся на странице хоккеиста в Instagram. Теперь же репортер Джефф Свобода, освещающий матчи "Блю Джекетс", написал в Twitter, что пара сыграла свадьбу.
"Элвис Мерзликин сказал, что заскучал во время паузы [из-за пандемии коронавируса] и как бы между прочим сообщил, что женился. А еще сказал, что чуть не обзавелся вторым щенком. Поздравляю Элвиса и Александру", — написал Свобода.
Elvis Merzlikins says he was pretty bored during the pause, then casually says he got married during the time off.
He also says he almost got a second puppy.
Anyway, congrats to Elvis and Aleksandra! #CBJ— Jeff Svoboda (@JacketsInsider) July 15, 2020
Мерзликин подтвердил спортивному каналу ABC, что действительно сыграл свадьбу с Александрой во время пандемии. При этом голкипер добавил, что не хотел сообщать об этом публично, поскольку "не чувствовал, что сейчас подходящий момент" для этого.
Жена Мерзликина — Александра Тышкевич — родом из Польши. Сейчас они вместе с Элвисом живут в Коламбусе, штат Огайо. Тышкевич имеет степень бакалавра в международных отношениях и психологии, а также степень магистра по специальности медиа-менеджмент.
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