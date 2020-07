Голкипер сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин женился

26-летний вратарь сборной Латвии по хоккею и игрок клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин женился. Об этом у себя в Twitter сообщил репортер Джефф Свобода, обозревающий матчи "Блю Джекетс".

Ранее СМИ сообщали, что Мерзликин обручился со своей девушкой Александрой. Об этом свидетельствовали фотографии, появившиеся на странице хоккеиста в Instagram. Теперь же репортер Джефф Свобода, освещающий матчи "Блю Джекетс", написал в Twitter, что пара сыграла свадьбу.

"Элвис Мерзликин сказал, что заскучал во время паузы [из-за пандемии коронавируса] и как бы между прочим сообщил, что женился. А еще сказал, что чуть не обзавелся вторым щенком. Поздравляю Элвиса и Александру", — написал Свобода.

