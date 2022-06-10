Голливудская звезда Ребел Уилсон "вышла из шкафа" - влюбилась в латышку

Австралийская актриса Ребел Уилсон, известная по фильмам "Девичник в Вегасе" и "Идеальный голос", неожиданно для всех совершила каминг-аут. Ее подругой оказалась латышка Рамона Агрума.

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Актриса сообщила о своих отношениях в Instagram, опубликовав совместное фото. "Я думала, что ищу диснеевского принца, но на самом деле мне была нужна принцесса", - подписала снимок Уилсон.

Ребел не скрывала, что находится в отношениях, однако никто не знал, кто именно является партнером актрисы. И хотя Уилсон с начала года не раз приходила на различные мероприятия и вечеринки вместе с Агрумой, публично свой роман она не афишировали.

Ранее у актрисы были близкие отношения с миллиардером Джейкобом Бушем, которые продлились с 2020 до 2021 года, и актером Мэттом Лукасом - с 2012 по 2015 год.

Избранница Уилсон Рамона Агрума закончила Латвийский университет, однако карьеру модного дизайнера сделала уже в Лос-Анджелесе. Ее отец Арманд Агрумс был советником министра в министрестве по делам самоуправлений и развития, затем занимал пост директора Рижской исполнительной дирекции Курземского района.

Уилсон и Агрума познакомились на вечеринке у друзей и вначале много общались в переписке и только потом стали ходить на свидания.

В свое время много шума в прессе наделало стремительное похудение Ребел, сбросившей 27 килограммов. Как тогда пояснила актриса, она не стремилась к модным стандартам, целью было вести вести более здоровый образ жизни.