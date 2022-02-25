AP/Scanpix
Foto: AP/Scanpix

Как сообщает Variety, Шон Пенн находится в Украине и снимает документальный фильм о вторжении армии России. Оскароносный актер появился на брифинге для прессы в четверг в столице Украины, Киеве, слушая, как правительственные чиновники говорят о кризисе.

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В последний раз Пенн посещал Украину в ноябре 2021 года и начал подготовку к своему документальному фильму, посетив военных страны. Фотографии ноябрьской поездки Пенна были опубликованы пресс-службой операции объединенных сил Украины.

"Пенн посетил офис президента и разговаривал с вице-премьером Ириной Верещук, а также с местными журналистами и военнослужащими Украины", пишет Newsweek.

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