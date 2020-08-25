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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в эфире YouTube-шоу "Ламборджинсы" похвасталась своими дворянскими корнями.

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"Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", — пояснила Бузова.

Певица также призналась, что гордится своими песнями, в особенности хитом "Мало половин", который набрал рекордное количество просмотров и прослушиваний. По словам певицы, этой песней она положила начало танцевальным флешмобам в России. Композицию она считает "мегахитом на все века".

Ранее телеведущая похвасталась элитной квартирой в центре Москвы. По словам Бузовой, это стало первым ее личным жильем. Квартиру Бузова, как она сама призналась, купила на заработанные деньги. Площадь жилья составила 200 квадратных метров, его стоимость оценивается в 120 миллионов рублей (1,36 миллиона евро).

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Ольга Бузова
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