Гоните аферистку. Рыжий "Иванушка" прошел ДНК-тест на отцовство

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов прошел ДНК-тест по просьбе бывшей помощницы Олеси Сазыкиной. В студии шоу "Пусть говорят" женщина заявила, что шесть лет назад родила от артиста сына Германа. По мнению Сазыкиной, экспертиза докажет отцовство Григорьева-Апполонова, однако сам певец уверен в своей непричастности к рождению мальчика.

"Я отдыхал на Бали, когда узнал о якобы внебрачном сыне. Был крайне удивлен. Лесю я помню. Она была той самой опасной фанаткой, которая преследовала нас. Я ее побаивался, просил, чтобы ее оградили от нас.

Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня. Лучше бы в зеркало на себя посмотрела. Это насколько надо быть невменяемой, чтобы заявить на всю страну такое!" — возмутился 49-летний артист.

Его адвокат планирует подать на Сазыкину в суд за клевету, но уверенная в своей правоте женщина готова направить встречный иск. Она призналась, что беспокоится за психологическое состояние мальчика, который растет без отца и постоянно о нем говорит.

"Герман часто спрашивает у меня, где папа, почему не живет с нами. Не вру, что отца съели белые медведи. Говорю, что папа у него есть, и он познакомится с ним, когда станет взрослым. Но стараюсь избегать этой темы", — поделилась Сазыкина.

По словам женщины, она никогда не шантажировала Григорьева-Апполонова и не вела себя "как амеба" в общении с ним. В студии "Пусть говорят" присутствовала певица Виктория Пьер-Мари, которая вступилась за женщину и осудила музыканта за грубость. "Он неуважительно ведет себя по отношению к даме. Андрей не всегда был звездой. И в прошлом я бы тоже могла не обратить на него внимание как на мужчину. Но я этого не говорю, потому что солнце светит для всех, и неизвестно, где любовь может застать", — отметила исполнительница.

Афишировать историю об отношениях с "рыжим Иванушкой" Сазыкина начала в январе, пишет "Комсомольская правда". Женщина в красках описала их знакомство в 1997 году, когда она была школьницей и восхищалась творчеством артиста. Вскоре Сазыкина стала помощницей "Иванушек" и участвовала в организации гастролей.

"Андрюха называл меня малявкой: из тур-менеджеров я была самая младшая. Это прозвище ко мне намертво приклеилось. Кирилл (Кирилл Андреев, солист "Иванушек" — "Газета.Ru") меня поначалу вообще не воспринимал. Когда я говорила, что надо что-то делать, он на меня так смотрел: "Девочка, твое место в песочнице". Кстати, в мои обязанности, помимо прочего, входило на гастролях читать на ночь артистам письма поклонниц", — рассказала она.

Также Сазыкина поделилась откровенными подробностями о начале романа с Григорьевым-Апполоновым. "Второе августа 2000 года, гастроли в Сочи. Это любимый город Андрюхи, там родился, вырос. Он пригласил меня вдвоем отметить мой день рождения, мне исполнилось 20 лет. Мы сидели, долго разговаривали. Он говорит: "Давай наверх поднимемся, я тебе покажу красивый вид". Мы смотрели с высоты на город и целовались. Ночь провели вместе в его номере. Это было прекрасно", — рассказала женщина.

По словам Сазыкиной, она не дождалась от артиста предложения выйти замуж, потому что он влюбился в другую девушку, которая впоследствии стала его женой. "У него появилась новая любовь — Марина, которую он называл Маня. Я не могла это пережить: а как же я? Говорила себе, что надо выруливать из этого замкнутого круга. Переставала общаться.

Но проходило время, я скучала, страдала, и как только он звонил и звал, мчалась к нему... Как-то он сказал: "Ты меня не жди, устраивай свою личную жизнь. Если надо будет — отобью", — вспоминала Сазыкина.

На тот момент она уже ждала от музыканта ребенка, но беременность прервалась. При этом Сазыкина и Григорьев-Апполонов продолжали иногда встречаться, и 25 июня 2013 года она родила сына. "У него есть все, о чем многие дети и не мечтают. А раз я пообещала Андрею молчать о ребенке, я это делала. Сейчас он развелся с женой, свободный человек, и можно рассказать правду", — объяснила Сазыкина.

Однако Григорьев-Апполонов потребовал "гнать эту аферистку в шею" и заявил, что у него не может быть внебрачных детей. Он назвал ее представительницей "первого поколения фанаток "Иванушек", которые были готовы на все, лишь бы прикоснуться к артистам. Ведущий "Пусть говорят" отметил, что результаты ДНК-исследования еще не готовы.