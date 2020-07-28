Гонорары Лолиты сравнили с зарплатой шахтеров

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с изданием "Вечерняя Москва" поделился своим мнением о гонорарах артистов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с изданием "Вечерняя Москва" поделился своим мнением о гонорарах артистов.

По словам Лозы, сам он иногда выступает бесплатно на благотворительных мероприятиях. "Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?", — размышляет Лоза, отмечая, что не знает, что должен сделать артист за такие деньги.

При этом, добавляет он, "за свой тяжкий труд в забое шахтеры получают 30–50 тысяч рублей в месяц". Он надеется, что в будущем "богатые станут немного менее богаты, а бедные станут жить достойно".