Господа, вы — звери. Алла Пугачева ответила Никите Михалкову цитатой из его фильма

Российская певица Алла Пугачева, которая вернулась на родину в конце августа, ответила на критику Никиты Михалкова.

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Пугачева опубликовала в соцсетях финальный фрагмент ленты "Раба любви", где главная героиня едет в трамвае, который преследуют красноармейцы, и говорит: "Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты". Видео она подписала словами в адрес Михалкова: "Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?".

После начала войны режиссер несколько раз неодобрительно высказывался в адрес певицы и ее мужа - юмориста Максима Галкина - из-за их отъезда из страны. Известно, что вначале семья вместе с детьми жила в Израиле, а лето провела в Латвии. Согласно российским СМИ, возвращение Пугачевой Никита Михалков прокомментировал так: "Интересно, на что они рассчитывали, вернувшись в Россию (я про крыс, которые сразу предали свою Родину)?".