"Готов возиться с подгузниками". Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Голивудский актер Николас Кейдж стал отцом в третий раз. В среду у 58-летнего Кейджа и его 29-летней жены Рико Шибаты родился первый совместный ребенок — дочь. Представитель актера подтвердил СМИ этот факт: "Мы рады сообщить о рождении дочери Николаса и Рико. Мать и дочь чувствуют себя хорошо!".

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Малышка стала третьим ребенком для Кейджа — у него также есть взрослые сыновья Уэстон (31 год) и Кал-Эл (16 лет) от двух предыдущих жен. Ранее, в интервью Кейдж сообщил, что планирует назвать свою дочь Леннон Оги — как дань уважения легендарному музыканту Джону Леннону и его отцу Огюсту Копполе. "Для краткости я буду звать ее Ленни", — объяснил оскароносный актер, добавив, что он взволнован фактом, что у него будет дочь: "Это будет самое большое приключение в моей жизни!"

Молодой отец сообщил, что "готов возиться с подгузниками". По его словам, ему нравится роль отца, и он серьезно относится к своим родительским обязанностям, — он давно соскучился по пению колыбельных и по походам в магазин игрушек...