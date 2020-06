Готовим иски. На Ксению Собчак напали в монастыре

View this post on Instagram

«Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией,интернетом и духом Айфона сам активно руководил из свой кельи войском Христовым посредством айфона» На фото- режиссер Сергей Ерженков,член съемочной группы #ОсторожноСобчак,монахи сломали ему кисть. Сьездили в монастырь называется. В каруселе видео чудом сохранившееся с тел моей помощницы)))

