Готовим иски. На Ксению Собчак напали в монастыре

На российскую журналистку Ксению Собчак и ее съемочную группу 27 июня напали в монастыре в Свердловской области.
Среднеуральский женский монастырь был захвачен сторонниками схиигумена Сергия, запрещенного в служении из-за отрицания пандемии коронавируса и призывов нарушать самоизоляцию. Собчак и ее коллеги отправились туда для съемок сюжета.
По словам Собчак, два человека из ее команды были избиты, камеру, которая зафиксировала нападение, разбили и забрали. Пострадавшие уже написали заявление в полицию и зафиксировали побои у медиков.
Сергия в свое время называли "духовником Поклонской", напоминает "Газета.ру", однако их отношения были разорваны. Сам схиигумен заявил, что Поклонская "не хочет идти с православием". Она в свою очередь отрицает, что Сергий когда-либо являлся ее духовником. "Я миллион раз говорила: не духовник он мне. Да, я с ним знакома. Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек, — говорит Поклонская, которая также выразила сожаление в связи со случившимся со съемочной группой Собчак.
А вот Сергей Шнуров отреагировал на инцидент в своем стиле - он написал стихотворение, в котором посмеялся над нападением, обратив внимание на то, что Собчак "мало внимания".
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«Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией,интернетом и духом Айфона сам активно руководил из свой кельи войском Христовым посредством айфона» На фото- режиссер Сергей Ерженков,член съемочной группы #ОсторожноСобчак,монахи сломали ему кисть. Сьездили в монастырь называется. В каруселе видео чудом сохранившееся с тел моей помощницы)))
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Ей, как крабам, всё неймется. Это мат или гамбит? То над неграми смеётся, То Костюшкина гнобит. Нос вчера ещё сломала, Но внимания ей мало. Тему держит норовисто, Быстрая как Норрис Чак, И к монахам-каратистам Скачет Ксения Собчак. На неё плевать монаху. Кто она? Какой морали? И послали ее на хуй, Так бывает на Урале. Ксюху, так сказать, накрыло, Всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, Чтоб не лезла под забором. Души все наши спасут, Ксюша и монахи вместе. В общем скоро будет суд Жаль, что не на лобном месте.