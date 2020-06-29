Готовим иски. На Ксению Собчак напали в монастыре

На российскую журналистку Ксению Собчак и ее съемочную группу 27 июня напали в монастыре в Свердловской области.

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Среднеуральский женский монастырь был захвачен сторонниками схиигумена Сергия, запрещенного в служении из-за отрицания пандемии коронавируса и призывов нарушать самоизоляцию. Собчак и ее коллеги отправились туда для съемок сюжета.

По словам Собчак, два человека из ее команды были избиты, камеру, которая зафиксировала нападение, разбили и забрали. Пострадавшие уже написали заявление в полицию и зафиксировали побои у медиков.

Сергия в свое время называли "духовником Поклонской", напоминает "Газета.ру", однако их отношения были разорваны. Сам схиигумен заявил, что Поклонская "не хочет идти с православием". Она в свою очередь отрицает, что Сергий когда-либо являлся ее духовником. "Я миллион раз говорила: не духовник он мне. Да, я с ним знакома. Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек, — говорит Поклонская, которая также выразила сожаление в связи со случившимся со съемочной группой Собчак.

А вот Сергей Шнуров отреагировал на инцидент в своем стиле - он написал стихотворение, в котором посмеялся над нападением, обратив внимание на то, что Собчак "мало внимания".