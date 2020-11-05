Готовят к большой карьере. Алсу зарегистрировала имя дочери как бренд
Foto: instagram.com/mikellaabramova

Алсу зарегистрировала сценическое имя дочери Микеллы в качестве товарного знака, сообщает Telegram-канал Mash.

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Певица была вынуждена регистрировать имена на себя, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. Артистка оформила четыре сценических имени — Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Указанные товарные знаки в будущем можно будет использовать для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и пиротехники. По версии издания, родители намерены подготовить 12-летнюю девушку к большой карьере.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, победила в шоу "Голос. Дети" в апреле 2019 года. Зрители назвали ее победу сомнительной. Первый канал запустил расследование в связи с аномальным голосованием. Специалисты компании Group-IB зафиксировали накрутку голосов, после чего канал аннулировал результаты шоу.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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