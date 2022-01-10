Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины

9 января герцогиня Кембриджская Кэтрин отметила 40-летие. После свадьбы с принцем Уильямом она не только стала иконой стиля (стоит ей надеть какое-нибудь платье, его тут же полностью раскупают), но и человеком, к которому прислушиваются.
В честь юбилея будущей королевы журнал Elle вспомнил яркие цитаты Кейт Миддлтон, отражающие ее мировоззрение и жизненные ценности.
Первые годы замужества
Я думаю, что вначале я не очень радостно относилась к понятию брака. Я постоянно анализировала наши отношения, ни о чем другом не думала. Но на самом деле это сделало меня более сильным человеком благодаря работе над собой. Я узнала о себе то, о чем даже не догадывалась.
Материнство
Да, я совершенно точно чувствую вину перед детьми. Любая мать, которая говорит, что не испытывает это чувство, на самом деле лжет… Даже при том, что я очень активная мама, я все равно испытываю давление и понимаю, что всегда хочу быть на высоте и делать для детей лучшее, что могу. Сегодня я уходила на съемки, а Шарлотта и Джордж напомнили, что я должна была вести их в школу. Так что чувство вины меня тоже не покидает.
Любимая одежда
Забота о детях
Когда ребёнок ломает руку, ни у кого нет сомнений, что ему необходима первая медицинская помощь. Тоже самое касается психики: детям необходимо внимание и забота. Их ментальное здоровье и эмоциональная резистентность к проблемам являются основой к счастливой жизни.
Первый подарок для Елизаветы II
Я помню, как впервые оказалась в Сандрингеме на Рождество. И я безумно волновалась, не зная, что подарить королеве. Я постоянно думала: "Боже, как мне не ошибиться?". В итоге я решила приготовить что-нибудь особенное и, во избежание провала, я приняла единственно правильное решение. Я просто сделала чатни по бабушкиному рецепту.
Муж, принц Уильям
Мне очень-очень повезло. Он заботится обо мне так много, как может и всегда окутывает заботой. На самом деле он очень добрый, вы просто посмотрите на него и все поймёте.
Отношения
В отношениях с партнером, как и в отношениях с собой, бывают хорошие времена, а бывают и плохие. Важно, что в результате это делает тебя сильнее и позволяет многое понять о себе самом.
Воспитание детей
Уильям и я стараемся поощрять Джорджа, Луи и Шарлотту говорить о своих чувствах. Не нужно стыдиться того, что ваш ребенок не может справиться со своими эмоциями.
Юность
Споры
Я считаю, что споры портят нервы. Это зря потраченное время.
Третий ребенок
Перед рождением Луи мы с Уильямом понимали, что в ближайшее время будем постоянно уставать, ведь теперь то у нас будет три ребёнка! Поэтому мы просто спали так много, как могли.
Работа
Иногда я действительно очень много работаю, но я постоянно задаю себе вопрос: а потяну ли я этот вес? А этот? Важно трезво оценивать свои возможности. Я стараюсь относится и серьезно, и играючи к своей работе. Все, кто работает со мной, знают, что для меня очень важно выполнять ту работу, которая мне по силам.
Шарлотта и королева
Мы очень ждали рождение дочери, но больше всех Шарлотту ждала королева. Ее Величество была первой, кто приехал к нам в Кенсингтонский дворец увидеть правнучку. Она была с особенной нежностью рада тому, что у нас родилась девочка.
Детские годы
Мне повезло, мои родители дали мне безопасное, здоровое и счастливое детство, в котором я развивалась естественным образом. Сейчас, став многодетной матерью, я понимаю, насколько важны первые годы ребенка, и какой фундамент личности они закладывают на всю жизнь.