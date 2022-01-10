Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины

9 января герцогиня Кембриджская Кэтрин отметила 40-летие. После свадьбы с принцем Уильямом она не только стала иконой стиля (стоит ей надеть какое-нибудь платье, его тут же полностью раскупают), но и человеком, к которому прислушиваются.

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В честь юбилея будущей королевы журнал Elle вспомнил яркие цитаты Кейт Миддлтон, отражающие ее мировоззрение и жизненные ценности.

Первые годы замужества

Foto: Reuters/Scanpix

Я думаю, что вначале я не очень радостно относилась к понятию брака. Я постоянно анализировала наши отношения, ни о чем другом не думала. Но на самом деле это сделало меня более сильным человеком благодаря работе над собой. Я узнала о себе то, о чем даже не догадывалась.

Материнство

Да, я совершенно точно чувствую вину перед детьми. Любая мать, которая говорит, что не испытывает это чувство, на самом деле лжет… Даже при том, что я очень активная мама, я все равно испытываю давление и понимаю, что всегда хочу быть на высоте и делать для детей лучшее, что могу. Сегодня я уходила на съемки, а Шарлотта и Джордж напомнили, что я должна была вести их в школу. Так что чувство вины меня тоже не покидает.

Любимая одежда