Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины
Foto: Vida Press

9 января герцогиня Кембриджская Кэтрин отметила 40-летие. После свадьбы с принцем Уильямом она не только стала иконой стиля (стоит ей надеть какое-нибудь платье, его тут же полностью раскупают), но и человеком, к которому прислушиваются.

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В честь юбилея будущей королевы журнал Elle вспомнил яркие цитаты Кейт Миддлтон, отражающие ее мировоззрение и жизненные ценности.

Первые годы замужества

Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины
Foto: Reuters/Scanpix

Я думаю, что вначале я не очень радостно относилась к понятию брака. Я постоянно анализировала наши отношения, ни о чем другом не думала. Но на самом деле это сделало меня более сильным человеком благодаря работе над собой. Я узнала о себе то, о чем даже не догадывалась.

Материнство

Да, я совершенно точно чувствую вину перед детьми. Любая мать, которая говорит, что не испытывает это чувство, на самом деле лжет… Даже при том, что я очень активная мама, я все равно испытываю давление и понимаю, что всегда хочу быть на высоте и делать для детей лучшее, что могу. Сегодня я уходила на съемки, а Шарлотта и Джордж напомнили, что я должна была вести их в школу. Так что чувство вины меня тоже не покидает.

Любимая одежда

Безусловно, лучшим нарядом, который у меня когда-либо был, был замечательный клоунский комбинезон, который сшила моя бабушка

Забота о детях

Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины
Foto: Vida Press

Когда ребёнок ломает руку, ни у кого нет сомнений, что ему необходима первая медицинская помощь. Тоже самое касается психики: детям необходимо внимание и забота. Их ментальное здоровье и эмоциональная резистентность к проблемам являются основой к счастливой жизни.

Первый подарок для Елизаветы II

Я помню, как впервые оказалась в Сандрингеме на Рождество. И я безумно волновалась, не зная, что подарить королеве. Я постоянно думала: "Боже, как мне не ошибиться?". В итоге я решила приготовить что-нибудь особенное и, во избежание провала, я приняла единственно правильное решение. Я просто сделала чатни по бабушкиному рецепту.

Муж, принц Уильям

Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины
Foto: Vida Press

Мне очень-очень повезло. Он заботится обо мне так много, как может и всегда окутывает заботой. На самом деле он очень добрый, вы просто посмотрите на него и все поймёте.

Отношения

В отношениях с партнером, как и в отношениях с собой, бывают хорошие времена, а бывают и плохие. Важно, что в результате это делает тебя сильнее и позволяет многое понять о себе самом.

Воспитание детей

Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Уильям и я стараемся поощрять Джорджа, Луи и Шарлотту говорить о своих чувствах. Не нужно стыдиться того, что ваш ребенок не может справиться со своими эмоциями.

Юность

Я была той, у кого на стене висел портрет парня в джинсах Levi's. Простите, но это был не Уильям

Споры

Я считаю, что споры портят нервы. Это зря потраченное время.

Третий ребенок

AFP/Scanpix/LETA
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Перед рождением Луи мы с Уильямом понимали, что в ближайшее время будем постоянно уставать, ведь теперь то у нас будет три ребёнка! Поэтому мы просто спали так много, как могли.

Работа

Иногда я действительно очень много работаю, но я постоянно задаю себе вопрос: а потяну ли я этот вес? А этот? Важно трезво оценивать свои возможности. Я стараюсь относится и серьезно, и играючи к своей работе. Все, кто работает со мной, знают, что для меня очень важно выполнять ту работу, которая мне по силам.

Шарлотта и королева

Говорит будущая королева: 13 ярких цитат Кейт Миддлтон о детях, кумирах и чувстве вины
Foto: AP/Scanpix/LETA

Мы очень ждали рождение дочери, но больше всех Шарлотту ждала королева. Ее Величество была первой, кто приехал к нам в Кенсингтонский дворец увидеть правнучку. Она была с особенной нежностью рада тому, что у нас родилась девочка.

Детские годы

Мне повезло, мои родители дали мне безопасное, здоровое и счастливое детство, в котором я развивалась естественным образом. Сейчас, став многодетной матерью, я понимаю, насколько важны первые годы ребенка, и какой фундамент личности они закладывают на всю жизнь.

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