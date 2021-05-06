Грабитель, миротворец, сердцеед: Джорджу Клуни — 60 лет

60 лет исполняется 6 мая Джорджу Клуни — не просто одному из самых узнаваемых актеров Голливуда, но и, кажется, одной из последних кинозвезд старой школы, способной одним своим присутствием в кадре олицетворять если не абстрактную большую идею, то как минимум ускользающую, лукавую маскулинность. При этом карьера Клуни вполне может восприниматься и как попытка сопротивления звездному статусу: он раз за разом доказывает свое серьезное отношение и к актерской профессии, и к кинематографу в целом. Не менее серьезен он и в своей внеэкранной жизни: мало кто в Голливуде так страстно и активно занимается гуманитарной деятельностью — от поддержки ЛГБТ до помощи беженцам из Дарфура, Сирии и Ирака.

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О творческом пути Джорджа Клуни в его пятнадцати ключевых ролях рассказывает "Лента.ру".