Грабитель, миротворец, сердцеед: Джорджу Клуни — 60 лет

60 лет исполняется 6 мая Джорджу Клуни — не просто одному из самых узнаваемых актеров Голливуда, но и, кажется, одной из последних кинозвезд старой школы, способной одним своим присутствием в кадре олицетворять если не абстрактную большую идею, то как минимум ускользающую, лукавую маскулинность. При этом карьера Клуни вполне может восприниматься и как попытка сопротивления звездному статусу: он раз за разом доказывает свое серьезное отношение и к актерской профессии, и к кинематографу в целом. Не менее серьезен он и в своей внеэкранной жизни: мало кто в Голливуде так страстно и активно занимается гуманитарной деятельностью — от поддержки ЛГБТ до помощи беженцам из Дарфура, Сирии и Ирака.
О творческом пути Джорджа Клуни в его пятнадцати ключевых ролях рассказывает "Лента.ру".
- 1. "Возвращение помидоров-убийц" (1988)
- 2. "Скорая помощь" (1994-1999)
- 3. "От заката до рассвета" (1996)
- 4. "Бэтмен и Робин" (1997)
- 5. "Вне поля зрения" (1998)
- 6. "Три короля" (1999)
- 7. "О где же ты, брат?" (2000)
- 8. "Одиннадцать друзей Оушена" (2001)
- 9. "Солярис" (2002)
- 10. "Доброй ночи и удачи" (2005)
- 11. "Сириана" (2005)
- 12. "После прочтения сжечь" (2008)
- 13. "Потомки" (2011)
- 14. "Гравитация" (2013)
- 15. "Полночное небо" (2020)