1 16
"Возвращение помидоров-убийц" (1988)
Грабитель, миротворец, сердцеед: Джорджу Клуни — 60 лет
Foto: Vida Press

60 лет исполняется 6 мая Джорджу Клуни — не просто одному из самых узнаваемых актеров Голливуда, но и, кажется, одной из последних кинозвезд старой школы, способной одним своим присутствием в кадре олицетворять если не абстрактную большую идею, то как минимум ускользающую, лукавую маскулинность. При этом карьера Клуни вполне может восприниматься и как попытка сопротивления звездному статусу: он раз за разом доказывает свое серьезное отношение и к актерской профессии, и к кинематографу в целом. Не менее серьезен он и в своей внеэкранной жизни: мало кто в Голливуде так страстно и активно занимается гуманитарной деятельностью — от поддержки ЛГБТ до помощи беженцам из Дарфура, Сирии и Ирака.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О творческом пути Джорджа Клуни в его пятнадцати ключевых ролях рассказывает "Лента.ру".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 16
"Возвращение помидоров-убийц" (1988)

Source

Lenta.ru

Sharing Options

3

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
"cenuklubs.lv": Электронная коммерция помогает сохранить рабочие места
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"